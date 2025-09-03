Ian Somerhalder pidió dejar ‘Vampire Diaries’ durante la temporada 3

Mientras que el mundo brota sobre «The Summer I Girl Betting», es difícil no pensar en otro triángulo amoroso que involucra a los hermanos que aparecieron en los titulares durante años. En «Me sentía épico: una historia oral de los diarios de vampiros«La autora Samantha Highfill se sumerge en la creación y legado del exitoso drama CW, que se emitió de 2009 a 2017.

En un extracto exclusivo a continuación, Ian Somerhalder (quien interpretó a Damon Salvatore) revela que durante la temporada 3, tuvo algunos problemas con los cambios de la historia: se estaba convirtiendo en más interés amoroso, mientras que Stefan (Paul Wesley) estaba en su arco de villano.

Con la familia reunida, Esther decide que es hora de lanzar una pelota. Reunir a todos será su oportunidad de usar la sangre de Elena para completar un hechizo que ata a sus hijos, lo que significa que lo que le sucederá a todos. Y, naturalmente, los voluntarios de finlandés de diámetro eterno (Caspar Zafer) para morir. Toda esa trama está sucediendo en una habitación separada de la elaborada pelota en sí, que fue filmada en la mansión del boxeador Evander Holyfield en Atlanta.

Candice King: Nuestra área de espera de fundición estaba en su sala de trofeos, y tenía toda esta pared dedicada a la infame mordedura del oído. Era tan salvaje estar sentado entre estas escenas de salón de baile y ver un momento histórico tan grande con la serie de fotos literal de su oído que se mordía. Pero tenía un salón de baile en su casa, ya sabes, como uno en el medio de Atlanta.

Paul Wesley: Había una bolera. Realmente sentí que estaba en uno de esos hoteles de Las Vegas que se supone que se vería real, pero es falso, como el Venetian, donde te hace sentir como si estuvieras en Venecia, pero definitivamente no estás en Venecia. Era ese tipo de energía. Creo que estaba en la propiedad; Lo vi desde lejos varias veces.

Claire Holt: Fue una de las primeras veces que todos los originales y todo el equipo de Mystic Falls estaban juntos, y fue un gran episodio. Fue muy divertido disparar. Parece recordar que hubo muchas sesiones nocturnas, pero fue increíble.

Chris Grismer: Esa fue una de las sesiones más salvajes que he hecho, ese episodio en particular. Trajeron un caballo para establecer.

Es un momento que los fanáticos recordarán bien: después de que Caroline llega a la pelota con el vestido (y el brazalete) que Klaus la envió, la encuentra afuera admirando un caballo, una imagen que luego conmemorará con un dibujo.

Candice King: Ya habíamos filmado todas las cosas interiores, por lo que todos se habían ido y estábamos haciendo el exterior tan tarde por la noche. Estaba destinado a acariciar al caballo, así que si ves dibujos de Caroline muy cerca del caballo, por eso. Voy a acariciarlo la primera vez y me cortó. Estaba muy cerca de atraparme. En cuanto a: «Está bien, volvamos a intentarlo». Lo hizo de nuevo. Luego me pusieron una distancia un poco, y luego comenzó a irritarse. Cortar a la persona que posee el caballo, [who] fue como, «Oh, sí, se estresa mucho alrededor de luces brillantes».

Chris Grismer: El Wrangler de animales trajo un caballo fotofóbico y estaba tan asustado por las luces, no sé por qué traes un caballo que teme a las luces a un juego de películas, y el caballo sigue tratando de morderlas. No sabía qué tan cerca se estaba poniendo hasta que vi reproducción y simplemente perdió la nariz de Candice.

Candice King: La experiencia de filmar que no fue romántica. Fue muy estresante.

Chris Grismer: Llamé a Julie en medio de la noche y yo digo: «Quiero cambiar la escena a ellos solo observando al caballo y hablando de caballos», así que estaba bien con eso.

Candice King: Probablemente estábamos como doce pies de distancia.

Chris Grismer: El caballo quería matarla. El Wrangler de animales también era como: «No soy un veterinario, pero podría intentarlo». Y yo digo: «No, no estás matando a un caballo mientras estoy parado aquí». Fue uno de esos momentos en los que todas las cosas podrían haber salido mal si no hubiéramos actuado rápidamente.

Candice King: Todavía estoy traumatizado trabajando con caballos. Cada vez que alguien dice: «Quiero un occidental», estoy como, «¡Bien por ti, lo haces!»

La pelota original no termina bien para muchos: Matt tiene una mano rota, Kol (Nathaniel Buzolic) tiene un cuello roto, Damon tiene un corazón roto y los hermanos originales se han vinculado sin saberlo entre sí para que su madre pueda sacarlos. Pero fue Ian Somerhalder quien se encontró luchando con la historia de la temporada.

Ian Somerhalder: Estaba tan molesto por la trayectoria de Damon, tanto que en un momento estaba sentado frente a Julie en su oficina en Atlanta casi llorando, en realidad, mis ojos estaban bastante brumosos, y me pidieron fuera del espectáculo. Estaba tan enojado por eso. Quería ir. Porque vi la escritura en la pared. Damon se dirigía hacia el papel de interés amoroso. Pensé: «Mierda, tengo poco más de treinta años, tengo mucho de este calor debido a este espectáculo, estoy seguro de que podría encontrar algo que sea realmente genial, oscuro y vanguardista».

Julie me voy: Todo lo que seguí escuché fueron rumores como «Ian no está feliz; a Ian no le gusta esta temporada». Tengo una sentada con él cuando finalmente llego a Atlanta, y eso es por lo que estaba molesto, fue porque se había convertido en una temporada tan original centrada y porque Stefan iba a ser Ripper Stefan, por lo que Damon tenía que ser el héroe. Estaba tan triste que Damon tuvo que ser el héroe y que Stefan tuvo que ser el villano y que Klaus era el villano y todos los demás eran el villano, y se sintió como una crisis de identidad. Eso es lo que lo estaba sacudiendo.

Ian Somerhalder: Pensé: «Me van a convertir en un personaje cursi». Julie dijo: «No estás dejando el espectáculo. En primer lugar, eres una de las estrellas y una de las partes del corazón latido del espectáculo; y dos, firmaste un contrato de seis años, así que eso no está sucediendo; y tres, no te preocupes, tiene que haber capas».

Julie me voy: Le dije: «Si uno se está oscureciendo, el otro tiene que ser ligero, hay un equilibrio en la narrativa de que queremos jugar con estos personajes y darte todas las cosas emocionantes e interesantes que hacer, y este es el momento de Paul. Que Pablo tenga su tiempo». Luego dice: «Pero, ¿por qué escribes tanto para los originales?» Y dije: «¿Los has escuchado hablar?» [Laughs] Le dije a Matt Davis, que tenía una queja similar, le dije: «Cuando un montón de actores ingleses y australianos leen tus palabras, te hace sentir que eres el mejor escritor en este planeta, y tal vez solo necesitamos un poco de impulso de confianza en Los Ángeles». Estábamos en serie fatiga con todos los demás, por lo que hizo que nuestros trabajos fueran mucho más agradables de lo normal. Y lo sintieron, esos chicos lo sintieron.

Ian Somerhalder: Ella dijo: «Amigo, lo entiendo, Damon no puede ser un pony de un solo truco. Este es un arco de cien episodios de un hombre, hay altibajos y hay bajas, y hay momentos en que él es el villano, hay momentos en que él es el héroe». Tuve que confiar en ese proceso.