‘I Will Find You’ es el mayor debut de una nueva serie de Netflix en 2026

“I Will Find You” de Harlan Coben obtuvo 24 millones de visitas en sus primeros cuatro días en Netflix, lo que marca el mayor debut en serie del transmisor en 2026.

Netflix no definió cuántos días definen un “debut”, pero la serie limitada de misterio encabezó las listas de televisión en la semana del 15 al 21 de junio.

Sam Worthington lidera la serie como David Burroughs, un padre que cumple cadena perpetua por asesinar a su propio hijo hace cinco años. Según el logline, «Burroughs ha mantenido su inocencia, pero cuando su cuñada, Rachel (Britt Lower), lo visita con evidencia de que su hijo aún puede estar vivo, descubre una red de engaños que lo lleva a huir de la prisión para descubrir la verdad».

“I Will Find You” es parte de la asociación creativa del autor Coben con Netflix, que alberga 13 adaptaciones de sus libros y el próximo programa de televisión “Myron Bolitar”. La última adaptación de Coben, “Run Away”, pasó cuatro semanas en el top 10 mundial y obtuvo 38 millones de visitas en ese período de tiempo.

Detrás de “I Will Find You” en la lista de televisión en inglés de esta semana se encuentran la temporada 1 de “Outlast: The Jungle”, la temporada 5 de “Sweet Magnolias” y la temporada 3 de “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”.

La segunda temporada de “The Four Seasons” de Tina Fey se mantuvo firme en el puesto número 10, obteniendo 1,6 millones de visitas adicionales en su cuarta semana en la plataforma.

Y en el lado no inglés, la serie limitada “Teach You a Lesson” pasó su tercera semana en la lista con 11,8 millones de visitas, seguida por la temporada 1 de “The Polygamist”, que obtuvo 7,7 millones de visitas en su segunda semana.

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