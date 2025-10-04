`I Love Mohammed` Row: la policía desplegada fuera de la casa de Lop Mata Prasad Pandey







En un desarrollo político significativo en medio del continuo ‘Amo a Mohammed ‘ fila, la tensión en todo el estado no busca establecerse en el corto plazo. Según lo informado por la agencia de noticias IANS, el personal de la policía ha sido desplegado fuera de la residencia del líder de la oposición en la Asamblea de Uttar Pradesh, Mata Prasad Pandey, durante las primeras horas del sábado.

El movimiento del despliegue de la fuerza fuera de la residencia de Lop se produce después de que el líder del Partido Samajwadi (SP) de alto nivel tenía previsto llevar una delegación del partido a Bareilly, donde los incidentes recientes han desencadenado la tensión y generaron preocupaciones de ley y orden.

Según los informes, una delegación de 14 miembros del Fiesta samajwadi Había anunciado planes para visitar Bareilly el sábado para evaluar la situación del terreno y escuchar quejas públicas después de los recientes disturbios comunales en la región.

Según se informa, el equipo debía ser dirigido por el propio Pandey, quien había insistido en que la visita era un intento pacífico y democrático de comprender las preocupaciones de la gente.

Sin embargo, la administración del distrito de Bareilly, en vista de mantener la situación bajo control, ya ha dejado en claro que no se permitirán visitas políticas en este momento, según IANS.

Citando la naturaleza sensible de la situación, los funcionarios han declarado que la presencia de líderes políticos podría arriesgarse a perturbar la paz frágil.

Un alto funcionario de la Administración del Distrito afirmó que «la atmósfera sigue siendo tensa y cualquier actividad política podría conducir a la escalada. Por lo tanto, los líderes que intentan llegar a Bareilly pueden ser detenidos en el camino o se les impide abandonar sus hogares», según lo citado por IANS.

En respuesta a la medida, Pandey calificó la acción de la administración como «antidemocrática» y una violación de los derechos constitucionales.

Además, el Uttar Pradesh Líder de la oposición Dijo que «solo deseamos conocer gente y comprender lo que ha sucedido. Detenernos así es contra el espíritu de la democracia», según IANS.

Mientras tanto, el gobierno de Uttar Pradesh también ha impuesto una suspensión de 48 horas de servicios de Internet y SMS en todo el distrito de Bareilly. El pedido será efectivo hasta las 3 pm del 4 de octubre, incluidas las plataformas de Internet móvil, banda ancha y mensajería.

Según una notificación del departamento de origen, se tomó la decisión para evitar la propagación de rumores y contenido inflamatorio a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería que probablemente podrían cambiar la situación aún más preocupante.

La situación en Bareilly permanece bajo vigilancia cercana, con fuerzas de seguridad adicionales desplegadas y los canales de comunicación restringidos a medida que las autoridades trabajan para restaurar la calma.

(Con insumos de IANS)





Fuente