`I Love Mohammed` Row: Alerta máxima en la división Bareilly, drones desplegados







En medio de situaciones extremadamente críticas en el Desnudo División, la seguridad en toda la región ha sido reforzado. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el gran despliegue de fuerzas en cuatro distritos de la División Bareilly con la policía, el personal de PAC y RAF está atento a las calles.

Las autoridades, mientras afirmaban sobre la seguridad, dijeron que también hemos desplegado drones en el aire el jueves en vista de Dussehra.

La fuerte configuración de seguridad en toda la región viene en vista de salvaguardar la situación que podría conducir a una protesta violenta. El 26 de septiembre, una reunión de alrededor de 2.000 personas fuera de una mezquita en el área de Kotwali después de las oraciones del viernes llevó a una confrontación con la policía, que involucró a la pelea de piedra.

Al día siguiente, el 27 de septiembre, la policía realizó redadas durante la noche, realizó arrestos y desplegó fuerzas para controlar la situación. Mientras que las autoridades también monitorearon las redes sociales para frenar los intentos de perturbar la armonía comunitaria.

Los disturbios se desencadenaron por la cancelación de una protesta por la fila de carteles ‘I Love Muhammad` llamada por el clérigo Tauqeer Khan.

El comisionado de división Bhupendra S Chaudhary ha emitido una alerta máxima para los distritos de Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit y Budaun, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Se le ha pedido a la policía que esté atento a los terrenos de Ramlila, Durga Puja Ferias y los programas de Ravan Dahan, que atraen una pisada masiva.

Chaudhary de Bhupendra dijo además que «todos los magistrados de distrito, coleccionistas adjuntos, policías y funcionarios administrativos deben despedir en serio sus responsabilidades. Cualquier lapso invitará a la acción severa», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Las autoridades dijeron que las agencias de inteligencia también se han puesto en alerta y que los equipos se desplegaron en el campo.

Afirmando sobre la situación crítica en Uttar PradeshLos funcionarios dijeron: «Las fuerzas policiales armadas se están posicionando en lugares delicados. Estamos asegurando arreglos infalibles para que los disturbios presenciados en Bareilly no se derramen a los distritos vecinos», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Hasta el miércoles, 81 personas habían sido arrestadas en relación con la violencia del 26 de septiembre que estalló en vista de la protesta ‘I Love Mohammed’. Después de los enfrentamientos en Bareilly, la tensión estalló aún más en la aldea de Faizullaganj en el distrito de Barabanki.

(Con entradas de PTI)





