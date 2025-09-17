‘I Love Lucy’ lidera de 8 partes The CW docuseries ‘TV que amamos’

El CW está encendiendo los viejos tubos de rayos catódicos y hacer un viaje nostálgico al apogeo de la televisión de transmisión a través de las nuevas docuseries de varias partes «TV que amamos. » El programa, que se inclina el lunes 13 de octubre a las 8 pm ET, se centrará en ocho series icónicas: «Amo a Lucy», «The Brady Bunch», «The Love Boat», «The Honeymooners», «Happy Days», «Dinasty», «Salud» y «Touched by An Angel».

Todos los programas provienen de la Biblioteca Deep CBS Media Ventures, por lo que el productor Bright North Studios se ha asociado con CBS Studios en el proyecto. La distribución de contenido global de Paramount está manejando la distribución global.

«No podemos esperar para llevar la ‘televisión que amamos’ al CW y llevar a los espectadores a un viaje nostálgico de regreso a la era de la televisión imperdible», dijo la cabeza de contenido de CW Heather Olander. «El programa celebra la icónica serie de televisión que son algunos de los mayores éxitos de todos los tiempos y ofrece un vistazo a los miembros del reparto y los expertos comparten las historias que las hacen tan inolvidables».

Bright North Studios está respaldado por Redbird IMI, dirigido por el ex jefe de NBCUniversal y CNN Jeff Zucker – quien también aparece en todas las docuseries como experto en el negocio de la televisión.

«Siempre es divertido revivir nuestra juventud y nuestros grandes recuerdos de crecer, con algunos de los programas más emblemáticos de la historia de la televisión», dijo Zucker. «Personalmente, sabía que si estábamos en NBC o CNN, cada vez que miramos la historia de la televisión, al público le encantaba. Así que pensé que era natural para que Bright North Studios hiciera esta última versión. En cuanto a mí, me encantan la televisión y me encantan los viejos programas. Fue un placer para mí poder revivir algunas de mis grandes memorias de la infancia en algunos de los programas más icónicos en la historia de la televisión».

Zucker notó una afinidad personal por «The Honeymooners»: «He visto cada episodio muchas, muchas veces, y lo veo cada vez que aparece», dijo. «Tuve un gran verano, porque ‘The Honeymooners’ estaba en Metv todo el verano. Simplemente sonrío y río cada vez que esos cuatro personajes están en la televisión. Entonces, ‘The Honeymooners’ es mi programa favorito de todos los tiempos, y Jackie Gleason y Art Carney aprenden cómo jugar al golf con la mejor línea: ‘¡Aborde la pelota!’ – Era mi escena favorita de todos los tiempos «.

La serie comenzará con un episodio dedicado a «I Love Lucy». Cada episodio incluirá miembros del elenco, creadores, académicos y expertos en televisión, que detallan algunos de los momentos e ideas detrás de por qué esos programas siguen siendo icónicos hasta el día de hoy.

Entre los jefes parlantes en las docuserías: Keith Thibodeaux («Amo a Lucy»); Barry Williams y Christopher Knight («El grupo Brady»); Fred Grandy y Ted Lange («The Love Boat»); Don Most y Scott Baio («Happy Days»); Al Corley, Jack Coleman y Pamela Sue Martin («Dinastía») y Roma Downey («Tocado por un ángel»). El especial también presenta Variedad Editor ejecutivo, TV, Michael Schneider, el periodista Jim Colucci y las celebridades Bob Costas, Carrie Preston, Gary Cole, Nicole Sullivan y Kate Flannery.

Megan Harding, Shawn Efran, Morgan Hertzan, Azadeh de Leon y Michael Bass son productores ejecutivos en «TV We Love».

Aquí están los episodios de «TV We Love» y sus registros: