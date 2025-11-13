Hyundai Tucson sacrificado en secreto en India

India, EN VIVO – Hyundai Motor India parece haber dejado de vender su SUV premium insignia. Hyundai Tucsonsecretamente. Esta medida salió a la luz después de que el modelo fuera eliminado del sitio web oficial de Hyundai India, lo que indica que el vehículo ya no forma parte de su gama de productos nacionales.

Reportado VIVA Automotriz de CartradeEl jueves 13 de noviembre de 2025, el Tucson apareció anteriormente como un SUV con todas las funciones en el segmento medio-alto, con dos opciones de motor de gasolina y diésel, todos acoplados a una transmisión automática. La variante diésel incluso cuenta con tracción total, una característica que rara vez se encuentra en su clase.

Aunque tiene una serie de ventajas, el Tucson no ha logrado atraer el interés del mercado indio, que se sabe que es muy sensible a los precios. Este SUV lleva una variedad de tecnología avanzada, desde características de seguridad ADAS (Sistema avanzado de asistencia al conductor) de nivel 2, una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y un panel de instrumentos digital, hasta un asiento del conductor eléctrico con función de memoria. De hecho, este modelo obtuvo una calificación de seguridad de cinco estrellas de Bharat NCAP, una agencia de pruebas de seguridad de vehículos de la India.

Sin embargo, en medio de una intensa competencia en el segmento de los SUV premium, las cifras de ventas del Tucson continúan cayendo. Con un precio inicial de alrededor de 27,31 rupias lakh o el equivalente a 500 millones de IDR, este modelo tiene que competir directamente con el Jeep Compass y el Citroën C5 Aircross, dos modelos que se establecieron anteriormente en el mercado indio.

El factor precio y el valor percibido son grandes desafíos para Hyundai. Se sabe que el mercado automotriz indio tiende a estar impulsado por el valor, donde los consumidores priorizan la eficiencia y la asequibilidad sobre el lujo o las características de alta gama.

En este contexto, el Tucson se considera demasiado caro para su segmento objetivo, mientras que su posicionamiento es demasiado premium en comparación con otros SUV de la gama Hyundai, como el Creta y el Alcazar.

Se cree que la decisión de Hyundai de descontinuar el Tucson es parte de una estrategia de realineación. El fabricante surcoreano está ahora más centrado en reforzar su línea de SUV con un alto volumen de ventas, especialmente en el segmento medio, que es el que aporta la mayor contribución a las ventas totales.

Sin embargo, la pérdida del Tucson deja un vacío en la cartera de SUV de Hyundai en India. Actualmente, el fabricante de automóviles no tiene un reemplazo directo para el segmento de los SUV premium, aunque algunos observadores predicen que Hyundai podría introducir modelos nuevos y de precio más competitivo en el futuro, posiblemente a través de modelos híbridos o eléctricos en línea con las tendencias globales de electrificación.