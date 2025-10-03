Hyundai todavía está guardando una tarjeta, un nuevo modelo pronto estará presente en Indonesia

Yakarta, Viva – Hyundai Motors Indonesia asegura que todavía haya un nuevo modelo que se introducirá en el mercado en el futuro cercano. Esto fue transmitido directamente por el director de operaciones de PT Hmid, Fransccus Soerjopranoto.

«Si está de acuerdo con la promesa, todavía hay uno. Un vehículo que presentaremos. El tren motriz más tarde, así primero», dijo Frans en Yakarta recientemente.

Aunque reacio a especificar, abrió ligeramente la posibilidad de que el nuevo vehículo estuviera presente en el segmento MPV o SUV. «Tal vez pueda dibujar el segmento MPV-SUV. Ahora es una tendencia. MPV-SUV es así», dijo.

Se predice que el nombre Ioniq 9 estará bajo el fabricante. Este modelo ya se ha introducido a nivel mundial. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Hyundai presente el IST EV, un automóvil de la ciudad eléctrica que luego se discutió ampliamente.

«Sí, tal vez. Anteriormente también dije que también lo transmití. Así que estoy esperando la fecha del juego», dijo.

Cuando se le preguntó si eso significa que entrarían dos modelos, enfatizó que la promesa de Hyundai siguió siendo un nuevo modelo.

«Sí, el punto es que prometo uno. Más tarde solo espera. Luego, también, también planeamos algunos productos nuevos. Especialmente en la revisión 1 2026. Esperaremos desde principios de año», explicó.

Según él, Hyundai se dirige a que el próximo año el número de lanzamiento del producto será equivalente a 2025, que es alrededor de siete nuevos modelos.

«Al igual que este año, hemos apuntado a enero, lo mismo que este año el número de nuevos productos es de alrededor de 7. Así que solo espera y traeremos algunos productos globales a Indonesia. Seguramente hay ajustes a las especificaciones ajustadas a la gente de Indonesia», dijo.

Con esta declaración, Hyundai todavía mantiene la última reunión de identidad del modelo que estará presente. Sin embargo, una gran oportunidad está abierta a los productos de electrificación en el segmento popular, a saber, MPV-SUV, ya que la tendencia de los consumidores indonesios está cambiando cada vez más hacia los vehículos familiares y en el medio ambiente.