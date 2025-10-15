Hyundai promete que sus coches usados ​​seguirán teniendo un alto valor

Yakarta, VIVA — hyundai Motors Indonesia fortalece su servicio postventa a través del programa Hyundai Promise, es decir, una plataforma de compra y venta auto usado certificado que garantiza que cada vehículo cumple con los estándares de calidad del fabricante.

A través de este programa, Hyundai quiere brindar una sensación de seguridad y transparencia a los consumidores, incluidos los usuarios de automóviles eléctricos como el Ioniq 5.

El gerente general de Hyundai Mobility Solutions, Wahyu Seto, explicó que todos los vehículos exhibidos en la plataforma oficial Hyundai Promise han pasado por un estricto proceso de inspección y recibieron la certificación directamente del agente titular de la marca (APM).

«Todo lo que se ha enumerado ha sido curado y listo. Los que están en línea han sido certificados. Esa es la Promesa oficial de Hyundai», dijo Seto en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según él, Hyundai Promise enfatiza la transparencia de precios para que los consumidores no tengan que preocuparse por la diferencia de valor entre las compras en efectivo y a crédito.

«Nos hemos encontrado con consumidores que sentían que los precios en Hyundai Promise eran más caros. Pero después de calcular el plan de arrendamiento, el pago total resultó ser el mismo, incluso el pago inicial en otros lugares fue mayor. Con precios de buena calidad, los clientes deben sentirse seguros», dijo.

En el caso de los vehículos eléctricos, los controles se realizan con más detalle que en los vehículos con motor de gasolina (ICE). Hyundai implementa una inspección de “100 puntos” que también incluye verificar el estado de salud (SoH) de la batería.

«Nos aseguramos de que todas las baterías estén por encima del 95 por ciento», dijo Seto.

También brindó varios consejos a los propietarios de automóviles eléctricos para que se mantengan los precios de reventa.

«El mantenimiento periódico en un taller de reparación autorizado es importante. Evite la sobrecarga y trate de no esperar a que la batería esté por debajo del 20 por ciento antes de recargarla», dijo.

Seto dijo que la demanda de coches eléctricos en Hyundai Promise es bastante alta.

«Después de que mucha gente vino directamente, resultó que había mucha gente buscando vehículos eléctricos, especialmente el Ioniq 5. Los coches usados ​​con pocos kilómetros como este son difíciles de encontrar en otros comerciantes», dijo.

Aparte del Ioniq 5, Hyundai Promise también comercializa otros modelos como el Ioniq 6, Tucson y Santa Fe. Algunas de las unidades Santa Fe ofrecidas son vehículos operativos que han pasado por un proceso de reparación y recertificación.