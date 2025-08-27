Hyundai prepara un auto competidor de Dolphin BYD

Seúl, Viva – Hyundai Lanzó oficialmente un teaser de un móvil El nuevo concepto que se presentará el 9 de septiembre en el IAA Mobility Show 2025 en Munich. Aunque todavía se mantiene en secreto, se cree que este modelo se convierte en un automóvil eléctrico de producción en masa compacta con el nombre Ioniq 2.

Leer también: Polda Metro descarga los hechos terribles detrás de Jam Yakarta: todos los días 3.000 nuevos vehículos ‘nacidos’



En esa imagen, citado VIVA Automotor de Carscoops Miércoles 27 de agosto de 2025, se vio un diseño de barra LED completo y trasera que se estiraba. El patrón es similar a la última exhibición de sedanes de electricidad Ioniq 6 después de recibir un refresco.

La forma del cuerpo muestra siluetas hatchback de estilo fastback que se ven firmes y modernos. En la popa también aparece un pequeño spoiler del modelo de cola de pato que combina con el diseño del techo.

Leer también: Lexus nuevo experimento de diseño a través del concepto deportivo



Otro detalle que se puede ver es la curva del parachoques delantero con un gran orificio de aire. Además, también hay guardabarros que se hacen de manera prominente para dar una impresión deportiva.

Hyundai planea lanzar dos imágenes de teaser adicionales antes del lanzamiento oficial. Se espera que esto muestre la apariencia externa del vehículo más claramente.

Leer también: Más popular: New Factory Byd, precios de automóviles Hyundai, motocicletas baratas de Harley



Hace algún tiempo, los fotógrafos callejeros lograron capturar la imagen prototipo de Hyundai que se estaba probando con un vendaje de camuflaje. La forma general es consistente con el teaser, aunque es probable que la versión conceptual use un Kodkit y RIM diferente.

Se dice que este automóvil es el miembro más pequeño de la familia Ioniq. Por lo tanto, su posición estará por encima del Hyundai Istter, así como una electricidad alternativa de i20 y bayón, que aún es gasolina.

Se estima que este vehículo usará la plataforma E-GMP que también utiliza KIA EV2 y EV3. Es decir, la posibilidad de energía se suministrará desde un solo motor eléctrico alimentado alrededor de 201 HP, que se combina con una batería de 58.3 kWh.

La presencia de Ioniq 2 desafiará una serie de otros hatchbacks eléctricos compactos. Algunos de ellos son Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Peugeot E-208, Opel Corsa Electric, Citroen E-C3 y Byd Dolphin.

Según las últimas noticias, la nueva versión de la producción de Ioniq 2 se comercializará en la primera mitad de 2026. Sin embargo, la versión conceptual apareció por primera vez en la movilidad IAA 2025 que tuvo lugar en Munich del 9 al 14 de septiembre.