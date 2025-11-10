Hyundai Ioniq 6 sujeto a retirada del mercado en Indonesia

Yakarta, VIVA – Hyundai Ioniq 6 conocido como un sedán eléctrico premium con un diseño aerodinámico y tecnología de punta que respalda la eficiencia energética. Móvil Este es uno de los pilares de Hyundai para fortalecer su línea de vehículos eléctricos en Indonesia.

Sin embargo, no todas las unidades se fabrican según los estándares del fabricante. De hecho, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) acaba de anunciar un programa de ajuste o recordar Para los modelos Ioniq 6 año de producción 2022-2025.

Este programa es parte del compromiso de Hyundai de mantener la comodidad y seguridad del cliente.

El objetivo principal de este ajuste es mejorar la calidad de los componentes de la puerta de carga, que forma parte del programa global de retirada de vehículos de Hyundai con ciertos números de identificación de vehículo (VIN).

El director de operaciones de Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, dijo que este paso era una forma de responsabilidad de la empresa hacia los consumidores.

«Esta iniciativa es un paso anticipado para garantizar que cada cliente de Hyundai pueda seguir disfrutando de una experiencia de conducción segura y cómoda», dijo en un comunicado oficial recibido por VIVA Otomotif el lunes 10 de noviembre de 2025.

El proceso de inspección y reparación se llevará a cabo en talleres oficiales de Hyundai en toda Indonesia, a cargo de técnicos certificados que siguen los estándares globales de Hyundai. Las mejoras se centran en garantizar que la puerta de carga funcione de manera óptima y sea segura de usar en diversas condiciones.

HMID afirmó que la duración del trabajo se estima en alrededor de 18 minutos por unidad, dependiendo del estado de los vehículos en el lugar. Los consumidores no necesitan preocuparse por los costes, porque todo el proceso se lleva a cabo de forma gratuita o como forma de compromiso de Hyundai con el servicio postventa.

A través de este programa, Hyundai busca garantizar que cada unidad Ioniq 6 que circula en Indonesia siga cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos a nivel mundial.