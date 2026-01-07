Hyundai Creta Alpha se convierte en el primer automóvil nuevo en 2026, con un precio de 400 millones de IDR

Yakarta, VIVA – Hyundai Indonesia será el primer fabricante de automóviles en Indonesia en lanzar un nuevo producto en 2026. La compañía surcoreana agregó el Nuevo Creta Alpha como la variante más alta de la línea CRETA que incluye variantes como Active, Trend, Style, Prime y N Line.

El lanzamiento online del modelo a principios de este año proporcionó una nueva opción, posicionada por encima del Prime en términos de características y precio.

En cuanto al diseño, Creta Alpha se diferencia por el kit Alpha, que incluye elementos visuales más atrevidos en el exterior y el interior. Mientras tanto, el tipo Prime mantiene un diseño similar a la variante media, sin especial énfasis estético como el Alpha.

Dentro de la cabina, la Creta Alpha ofrece una serie de características de confort, como asientos ventilados y un techo corredizo panorámico. Lo mismo se puede encontrar también en el tipo Prime.

En cuanto a sistemas de entretenimiento y conectividad, el Creta Alpha está equipado con una pantalla con navegación instalada de fábrica y soporte Bluelink.

Creta Alpha obtiene el paquete completo Hyundai SmartSense. Funciones como el control de crucero inteligente con Stop & Go y el monitor de visión envolvente están presentes para que los viajes se puedan realizar de forma más segura.

«La Creta Alpha original se fabrica en Indonesia, se produce directamente en la fábrica de Hyundai Indonesia con una inversión de 3.000 millones de dólares y emplea a alrededor de 5.000 personas», afirmó el director de operaciones de PT. Hyundai Motors IndonesiaFranciscus Soerjopranoto, citado por VIVA Otomotif en la transmisión oficial de HMID, miércoles 7 de enero de 2026.

En términos de precio, el nuevo Creta Alpha se vende por 455.000.000 IDR en las carreteras de Yakarta, lo que está por encima del tipo Prime, que tiene un precio más bajo. Esta diferencia de precio refleja la diferencia en la integridad de las características y la posición en el mercado de las dos variantes.