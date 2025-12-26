Hyundai admite que este año fue salvado por Stargazer

Yakarta, VIVA – hyundai Motors Indonesia (HMID) admite que Stargazer será el principal apoyo para el desempeño de la compañía en 2025. En medio de una caída del mercado monovolumen A nivel nacional, Stargazer parecía más estable y ayudó a Hyundai a fortalecer su posición en el segmento. móvil familia.

Lea también: Hay algo nuevo en este auto Honda Civic



El director de operaciones de PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, dijo que el mercado de los monovolúmenes experimentó una corrección bastante profunda a lo largo del año. Sin embargo, el rendimiento del Stargazer no cayó en el mercado, por lo que Hyundai pudo ganar un aumento en su cuota de mercado.

«En la categoría de monovolúmenes, el mercado cayó drásticamente, hasta un 26 por ciento. Pero para nosotros, el Stargazer casualmente sólo cayó alrededor de un 7 por ciento, por lo que en realidad ganamos cuota de mercado», dijo Frans recientemente en Yakarta.

Lea también: Los automóviles del futuro pueden responder a la confianza de los pasajeros



En estas condiciones, la cuota de mercado de Stargazer se sitúa ahora entre el 7,3 y el 7,5 por ciento. Esta cifra convierte la contribución de Stargazer en la mayor para Hyundai a lo largo de 2025.

«Ahora podemos aumentar la cuota de mercado de Stargazer entre el 7,3 y el 7,5 por ciento», explicó.

Lea también: Más popular: Pajero de nueva generación detectado, el auto preferido de John Herdman y los planes de vehículos eléctricos de Hyundai



Estas mejoras también impactan la posición de Stargazer en el mercado. Si se cuentan por separado el Toyota Avanza y el Veloz, el Stargazer ocupa ahora la cuarta posición. Sin embargo, si los dos se combinan en un solo nombre de modelo, Stargazer ocupa la tercera posición en el segmento de monovolúmenes.

«Incluso ahora estamos en el cuarto lugar, si se separan Avanza y Veloz. Pero si los combinamos, nuestra posición es la tercera, con una cuota de mercado de alrededor del 7,5 por ciento», afirmó.

Hyundai también citó el éxito del Stargazer en mantener el rendimiento en medio de un mercado lento como la razón para realizar programas como Stargazer Immersion, para fortalecer la comprensión del consumidor y enfatizar la posición del Stargazer como monovolumen familiar.

Con la gran contribución de Stargazer, Hyundai se muestra optimista de poder mantener e incluso aumentar su participación de mercado en Indonesia, junto con su estrategia de productos y servicios, que continúa fortaleciéndose.