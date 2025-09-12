Hydrogen Ulubelu verde Crear absorción de mano de obra e inversión de energía limpia

VIVA – Pertamina A través de la energía geotérmica de Pt Pertamina (PGE) continúa fortaleciendo el compromiso de la transición de energía mediante el desarrollo de plantas piloto Hidrógeno verde En Ulubelu, Lampung. Este proyecto no es solo un avance energía limpia Con sede en geotérmico, pero también tiene un impacto positivo en la creación de empleo, las oportunidades de inversión y la disminución de las emisiones de carbono.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que la construcción de la planta piloto de hidrógeno verde Ulubelu involucraba importantes inversiones y el trabajo de trabajo absorbente en los campos.

«Esta planta piloto es una forma de cómo la energía limpia abre nuevas oportunidades. Además de apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060, este proyecto también presenta un efecto multiplicador en forma de creación de empleo para la comunidad circundante», explicó Fadjar.

Durante el período de desarrollo, este proyecto absorbió el trabajo de trabajo hasta cientos de trabajadores.

«La participación de los trabajadores locales es parte de la estrategia de Pertamina para tener un impacto directo en la comunidad alrededor del área operativa», dijo Fadjar.

Además, el hidrógeno verde Ulubelu es un paso importante en la descarbonización del sector energético nacional. En comparación con la producción de hidrógeno gris basado en metano de vapor (SMR) que produce emisiones de 12-14 kg de CO₂ por kg H₂, el hidrógeno verde basado en PLTP solo produce aproximadamente 2 kg de CO₂ por kg H₂.

«La pertamina no solo se enfoca en proporcionar energía limpia, sino que también garantiza que cada paso de transición energética tenga un impacto en la comunidad, abriendo nuevos empleos y la reducción de las emisiones de carbono. Hydrogen Ulubelu verde es un hito importante hacia el verde y sostenible de Indonesia», dijo Fadjar.

Desde el aspecto de la inversión, el gasto total de capital (CAPEX) para la construcción de la planta piloto de hidrógeno verde Ulubelu alcanza los 3 millones de dólares. Esta inversión se dirige a la adquisición de la tecnología Electrolyzer basada en la membrana de intercambio de aniones (AEM), el desarrollo de infraestructura de apoyo y colaboración con varios proveedores de tecnología de energía verde.

La innovadora planta piloto de hidrógeno verde se inauguró el 9 de septiembre de 2025 en Ulubelu Lampung. Más que un simple proyecto de energía, el hidrógeno verde Ulubelu presenta oportunidades de empleo, mejora las habilidades de la comunidad y se abre el camino para nuevos ecosistemas económicos que sean ecológicos. Pertamina es optimista, el éxito de la transición energética se puede lograr involucrando a la comunidad como parte del cambio.

El presidente presidente de PT Pertamina Geothermal Energy TBK, Julfi Hadi enfatizó que este proyecto piloto de hidrógeno verde (Hidrogen Green) era un paso estratégico para PGE a más allá de la electricidad.

«Este proyecto es una parte importante de los esfuerzos de PGE para construir un ecosistema de hidrógeno verde de extremo a extremo, que va desde la producción, la distribución, hasta su uso para apoyar las transiciones a la industria de bajo carbono. Esta instalación no solo es un centro de innovación, sino también un modelo que puede replicarse en otras áreas de trabajo geotérmicas, así como un metanio y un metanol verde como las soluciones energéticas futuras», explicó.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.