Hyderabad: profesional del software detenido por robos nocturnos en serie







Un profesional del software con sede en Hyderabad fue arrestado por su presunto involucrado en 26 robos nocturnos en casas, dijo el martes un oficial de policía.

El acusado, identificado como Acchi Mahesh Reddy alias Sunny de Kakinada, presuntamente llevó a cabo una serie de delitos después del festival Sankranti y también había cometido delitos similares el año pasado, dijo la policía.

«Nosotros (la policía de Vizag) arrestamos a un profesional de software con sede en Hyderabad el 7 de febrero por su participación en 26 robos nocturnos en casas y recuperamos oro, plata y otras propiedades robadas por valor de más de 15 rupias lakh», dijo a PTI el subcomisionado de policía (delitos) de Vizag, K Lata Madhuri ..

A partir de pruebas técnicas y análisis de CCTV, la policía arrestó al acusado cerca de Arch Road en Gajuwaka y recuperó 699 gramos de oro, 3,8 kg de plata, un automóvil BMW comprado con dinero robado y herramientas para allanar viviendas.

El acusado se aseguró inteligentemente de no dejar huellas dactilares ni ningún otro evidencia en la escena del crimen, dijo Madhuri.

El DCP dijo que el delincuente apuntó a casas durante las horas de la noche y se sospecha que realizó reconocimientos durante el día, aunque no lo ha admitido hasta ahora ..

La policía también descubrió que el vehículo de dos ruedas utilizado para los delitos pertenecía a una persona llamada Mahesh, que no sabía que su vehículo estaba siendo utilizado para robos.

El caso salió a la luz después de que un residente de Gajuwaka presentara una denuncia el 14 de octubre de 2025, afirmando que su casa fue robada mientras estaba fuera con su familia.

Sobre la base de la denuncia, la policía de Gajuwaka registró un caso conforme a los artículos 331(4) y 305(a) de la BNS e inició una investigación.

Madhuri dijo que se reportaron robos similares en las áreas de Gajuwaka, Arilova, Malkapuram, Pendurthi y Duvvada, vinculando a los acusados ​​con 26 casos dentro de la ciudad de Visakhapatnam.

En estos casos, se robaron más de 1.080 gramos de oro, casi 6.333 gramos de plata y dinero en efectivo por valor de 40.500 rupias, con un valor acumulado estimado en aproximadamente 25 lakh de rupias.

El DCP dijo que el acusado tenía un largo historial criminal y fue por primera vez a una cárcel juvenil a la edad de 15 años en Kakinada, donde se abrió un Dossier Criminal (DC) en su contra ..

«Abriremos una hoja ruidosa contra él aquí, ya que ya existe una hoja de DC en Kakinada. Por ahora, ha sido puesto bajo custodia preventiva. detención por un año», dijo el DCP.

La policía también sospecha que la madre del acusado puede tener antecedentes penales, que aún no se han determinado, dijo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente