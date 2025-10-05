Hyderabad Man Thought Around en el turno de noche de la estación de servicio de Texas







Un hombre de Hyderabad de 28 años que trabaja el turno de noche en una estación de servicio en Denton en Texas, EE.UUfue asesinado a tiros el viernes. El fallecido, identificado como Pole Chandrasekhar, se derrumbó y murió en el lugar después de que un hombre afroamericano lo disparó. El tiroteo causó pánico en el área.

Chandrasekhar había estado en los Estados Unidos desde 2023 después de completar una licenciatura en cirugía dental en India. Recientemente terminó un curso de maestría en análisis de datos en Texas, pero aún no había encontrado un trabajo de tiempo completo.

Este es el segundo crimen contra un indio en Texas en el último mes. El mes pasado, un gerente de motel indio de 50 años fue decapitado frente a su esposa e hijo en Dallas luego de una disputa sobre una lavadora rota. La víctima, identificada como Chandra Mouli Nagamallaiah, originaria de Karnataka, fue atacada por su compañero de trabajo, Yordanis Cobos-Martinez, de 37 años.

