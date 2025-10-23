Hyderabad: el protector de las vacas Sonu lucha por su vida después de recibir un disparo de contrabandistas







Un vigilante de vacas, Sonu, recibió un disparo supuestamente de un mafia del contrabando de vacas en el área de Ghatkesar de Hyderabad el miércoles.

Sonu, que se ha dedicado a proteger a las vacas durante 5 o 6 años, actualmente está luchando por su vida en el hospital debido a una herida de bala.

Hablando con ANI, su madre, procedente de la comunidad Valmiki, prometió sacrificar más hijos por la causa y exigió el arresto de los perpetradores por parte del gobierno.

«Mi hijo está luchando por su vida. Sacrificaré a 10 hijos más por el vigilante de las vacas. Me llamó y me dijo que estaba en Ghatkesar y que le habían disparado. Lo trajeron al hospital aquí… Han pasado 5 o 6 años desde que hizo esto… Exijo que el gobierno arreste al perpetrador…», dijo la madre de Sonu a ANI.

Según los informes, Sonu fue atraído por un grupo que afirmaba tener información sobre el transporte de vacas. Cuando llegó al lugar, uno de los individuos abrió fuego, dejándolo gravemente herido. Desde entonces, la policía ha identificado y detenido a los sospechosos, y las investigaciones están en curso.

En reacción, los líderes del BJP del estado afirmaron que Sonu recibió un disparo mientras intentaba detener el transporte de vacas, alegando que el acusado está vinculado a AIMIM.

líder del BJP Madhavi Latha acusó a AIMIM de estar involucrado y pidió justicia rápida.

«Este hombre (muestra una foto) disparó a un vigilante de vacas, Prashant (alias Sonu). Ha quedado claro quién es… Aquellos que protegen a las vacas están protegiendo la Constitución. Si la policía no arresta al culpable y lo presenta ante el tribunal, significa que la policía los está ayudando… Él (acusado) es un hombre de AIMIM. Desafío a Revanth Reddy a demostrar que si tiene agallas, le hará justicia a Prashant… Prashant es luchando por su vida; «Es un hombre valiente… Esto es un intento de asesinato…», dijo Madhavi Latha a ANI.

El Ministro de la Unión, G Kishan Reddy, pidió el fin de las actividades mafiosas, alegando complicidad de la policía.

«Hoy en Hyderabad, bajo los límites del área de Ghatkesar de Rachakonda PS, una mafia que transporta vacas ilegalmente llamó a los `gau rakshaks` y les disparó. Un `gau rakshak` Sonu está ingresado en el hospital con heridas de bala. He hablado con la DGP y otros oficiales. La DGP me dijo que este es el primer incidente de este tipo en Telangana… Pueden imaginarse la ley del estado y situación del pedido. 2 o 3 días antes de Diwali en Nizamabad, un alguacil fue asesinado por un alborotador mientras se lo llevaban después de su arresto… Exijo al Gobierno que se detengan todas las actividades mafiosas en Hyderabad, que se detenga a los transportistas ilegales de vacas y a todos aquellos que sacrifican… Es responsabilidad de la policía implementar esto. Pero no hacen su trabajo… La policía está en connivencia con estas mafias… He hablado con Sonu, él ha exigido el arresto del perpetrador», dijo Reddy a ANI.

El presidente estatal del BJP, N Ramchander Rao, afirmó que el incidente fue orquestado por matones de AIMIM para intimidar. BJP y trabajadores de RSS.

«Los matones del MIM llamados Ibrahim y otros dispararon contra un `gaurakshak’ llamado Prashanth Kumar alias Soni cerca de Ghatkesar. Se encuentra en estado grave… Este incidente fue llevado a cabo por los matones del MIM para disuadir a los trabajadores del BJP y del RSS de participar en el gauraksha y para proteger a las vacas. Este es un incidente grave, y la policía fue informada previamente sobre ello, pero no están tomando ninguna medida. «Condena este ataque a nuestros trabajadores, y el BJP condena la acción policial también por no tomar medidas contra los trabajadores del MIM… Debido a la protección brindada por el gobierno del Congreso, estas personas están realizando tales actividades», dijo Rao a ANI.

El diputado del BJP, Eatala Rajendar, declaró que se habían producido ataques similares anteriormente y mencionó que un hombre llamado Ibrahim disparó contra Prashanth, también conocido como Sonu.

«Este no es el primer incidente de este tipo. Este tipo de ataques también se han llevado a cabo en el pasado… Los ‘gaurakshaks’ están siendo atacados… Un matón llamado Ibrahim disparó contra Prashanth. Se encuentra en condición crítica, el gobierno estatal debería tomar medidas contra los involucrados en el incidente…» Rajendar dijo a ANI.

