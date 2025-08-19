Hybrid comenzó a convertirse en la corriente principal en Suzuki

Yakarta, Viva – PT Ventas de Suzuki Indomobil (SIS) registró un crecimiento significativo de las ventas en julio de 2025. El mayor impulso provino del último modelo, Suzuki fronxque en poco tiempo es el pilar de las ventas minoristas de la compañía.

Desde que se lanzó oficialmente hace tres meses, el SUV Coupe inmediatamente robó la atención del mercado. Los datos de SIS muestran que FRONX contribuyó con el 28 por ciento a las ventas minoristas totales de Suzuki en julio. En el segmento de automóviles de pasajeros, la porción de Fronx incluso alcanzó el 47 por ciento.

No solo eso, las tendencias de electrificación también se reflejan claramente en este modelo. Hasta el 89 por ciento de Fronx vendido es una variante híbrida. Esta cifra marca un cambio en el interés del consumidor en la dirección de la eficiencia del combustible y la conciencia ambiental. Fronx ahora contribuye al 62 por ciento de las ventas híbridas de Suzuki.

«El logro de las ventas minoristas de Suzuki en julio pasado fue una prueba clara de nuestra estrategia de producto dirigida a la derecha y el coraje para traer innovaciones. Suzuki Fronx demostró que no solo seguimos la tendencia, sino que también la lideramos. Somos optimistas de que este impulso positivo continuará», dijo el martes 19, el martes 19, el martes de la Dept.

La presencia de Fronx recibió una respuesta positiva a la celebración del Auto Show Internacional de Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025. Este automóvil fue el mayor contribuyente a las ventas de Suzuki durante la exposición con una contribución del 38 por ciento. Además, Fronx ganó el premio Crossover favorito de Passenger Car, enfatizó que la aceptación positiva de los consumidores.

En total, las ventas minoristas de Suzuki en julio aumentaron en un 20 por ciento en comparación con el mes anterior, penetrando más de 5,500 unidades. El segmento de automóviles de pasajeros creció un 17 por ciento, mientras que los vehículos comerciales registraron un aumento del 26 por ciento, liderado por un nuevo transporte. Esta actuación colocó a Suzuki entre las tres primeras ventas nacionales del mes.

En términos de estrategia a largo plazo, Suzuki asoció el logro con un compromiso con la neutralidad de carbono. En julio, el 68 por ciento de las ventas minoristas de pasajeros de Suzuki provino del modelo híbrido. Esta cifra es una señal fuerte de que los consumidores están cada vez más abiertos a vehículos ecológicos.

«En el futuro, ampliaremos el enfoque de la comunidad y proporcionaremos beneficios de acuerdo con las necesidades de los consumidores en toda Indonesia. Este paso va en línea con nuestros esfuerzos para popularizar los vehículos híbridos Suzuki», dijo Randy.