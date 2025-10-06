Hybe America lanza el servicio de etiquetas, UPS Ryan Hyeong Woo Noh

Hybe America ha anunciado el lanzamiento de Servicios de etiqueta de Hybe (HSL), la primera organización global de la compañía diseñada específicamente para reforzar el crecimiento de sus artistas en los mercados internacionales. Ryan Hyeong Woo noh ha sido promovido a Director de Negocios de Hybe America.

Noh, quien anteriormente se desempeñó como director de estrategia de Hybe America, asumirá un papel de liderazgo ampliado que supervisa las operaciones comerciales clave en la región. Con sede en la oficina de Los Ángeles, Noh informará directamente al CEO de Hybe, Jason Jaesang Lee, y al CEO y presidente de Hybe America, Isaac Lee.

HLS proporcionará un mayor soporte entre los servicios de distribución, fabricación y marketing y promoción en todo el mundo. La división será un centro de apoyo único integrado para todas las etiquetas de Hybe y sus artistas, racionalizando los servicios esenciales para un alcance global maximizado.

Además, Mike Rittberg ha sido nombrado presidente de distribución global. Rittberg supervisará la distribución estratégica del catálogo expansivo de Hybe y los nuevos lanzamientos a nivel mundial, centrándose en la eficiencia y la penetración del mercado.

Mark Flaherty También se une a Hybe como presidente de Global M&P. Flaherty será responsable de liderar estrategias de marketing y promoción mundial para maximizar la exposición de los artistas y la participación de los fanáticos en los territorios internacionales.

+ + Hayley Williams y Zac Farro han firmado un acuerdo de publicación global con Universal Music Publishing Group. Williams y Farro se unen a la asociación como artistas solistas y con Paramore. UMPG administra las canciones que ella y Farro escriben, pero no las grabaciones en sí.

+ + Zedge, Inc., $ ZDGE, un mercado digital para juegos interactivos que proporcionan contenido, anunció el lanzamiento de Cuesta. La plataforma es una nueva aplicación de música y un servicio diseñado para brindar a los músicos más control y una compensación más justa por su trabajo.

Desde 2017, Zedge ha tenido como objetivo empoderar a los creadores para ganarse la vida para hacer arte a través de su próspero mercado de Zedge Premium.

El servicio es una creación del vicepresidente sénior de Zedge de la industria de productos y música, el veterano de la industria de la música, Tim Quirk, el cantante principal de demasiada alegría y figura clave en la configuración del panorama de la música digital. Quirk fue parte del equipo que lanzó Rhapsody en 2001, ayudó a construir Google Play en 2011, y luego encontró el desarrollo de Freeform, una nueva empresa que Zedge adquirió con el objetivo de permitir que su red global de creadores monetice mejor su arte.