Huyendo a contracorriente tras atropellar a 3 motos y a un peatón, el Mazda CX-5 finalmente es atropellado por un tren

Jacarta – Una unidad de coche mazda El CX-5 negro está conectado en red accidente Racha tensa en Yakarta. El automóvil solo se detuvo después de ser atropellado por un tren en el cruce ferroviario de la plaza Mangga Dua, Jalan Gunung Sahari, Pademangan, norte de Yakarta, la madrugada del viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Anthony Joshua regresa del hospital después de un accidente mortal en Nigeria



El incidente ocurrió alrededor de las 02.35 WIB. A pesar de vehículo sufrió graves daños como consecuencia del incidente, la policía confirmó que no hubo muertos ni heridos.

El jefe de la Subdirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el subcomisionado de policía Ojo Ruslani, reveló que el accidente comenzó en el área de Tanah Sereal-Tambora, en el oeste de Yakarta. El automóvil Mazda CX-5 que conducía JC se vio involucrado por primera vez en una colisión con tres motocicletas y un peatón.

Lea también: El nuevo capítulo del barco que hizo desaparecer al aprendiz Valencia y a su hijo ahogados en Labuan Bajo



«Anteriormente, el vehículo Mazda CX 5 número B 1794 JVH conducido por el hermano de JC tuvo un accidente con 3 motocicletas KR y peatones en el área de Tanah Sereal-Tambora, en el oeste de Yakarta, luego el afectado se escapó y fue perseguido por otros usuarios de la carretera», dijo en su comunicado.

En lugar de detenerse, el conductor huyó del lugar. Esta acción desencadenó una persecución por parte de otros usuarios de la vía que presenciaron el incidente.

Lea también: Los autos de colores brillantes rara vez tienen accidentes, ¿mito o realidad?



Al huir, el conductor cometió imprudencia oponerse a El tráfico fluyó hasta que finalmente el coche fue atropellado por la locomotora 2510 que pasaba por el cruce ferroviario de la plaza Mangga Dua, Pademangan, en el norte de Yakarta.

«Al final, el conductor del vehículo fue contra la corriente y fue atropellado por un tren en la zona de Mangga Dua, en el norte de Yakarta», dijo.

Aunque la serie de acontecimientos fue dramática y peligrosa, Ojo confirmó que no hubo muertos ni heridos en el incidente.

«No hubo heridos ni muertos», dijo.

Actualmente, la policía todavía está llevando a cabo más investigaciones para investigar el incidente inicial en el área del oeste de Yakarta, así como la serie de accidentes que ocurrieron posteriormente.

«Primero investigaré los del oeste», dijo.

Sobre la sospecha de que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, Ojo dijo que aún se realizan las investigaciones. Actualmente el conductor se encuentra siendo sometido a un análisis de orina para confirmar su estado.