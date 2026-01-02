Hutama Karya se muestra optimista al acelerar la construcción de refugios en Aceh y puede ayudar a la recuperación de los residentes afectados por la catástrofe.

Jacarta – El presidente de Indonesia, Prabowo, revisó el progreso de la construcción de viviendas temporales (cazara) para los residentes afectados por las inundaciones en la Regencia Aceh Tamiang, jueves (1/1/2026). El gobierno está pasando la gestión de la fase de emergencia a la de recuperación, especialmente acelerando la provisión de viviendas temporales seguras y adecuadas.

La construcción del refugio en Aceh Tamiang es parte de un programa de colaboración en el que participan varias empresas estatales Karya, cuyo proceso de construcción comenzó el pasado miércoles (24/12). Hutama Karya siendo parte de la construcción de 198 unidades de las 600 unidades de albergue previstas. La construcción de paquetes de edificios físicos y otras unidades de alojamiento continuará de acuerdo con los objetivos y planes establecidos por el Gobierno.

«Estamos entusiasmados, con todos los recursos que tenemos, optimistas de que podemos hacer sinergias para servir brindando la mejor contribución. Estamos seguros de que Huntara puede estar presente para restaurar una vida más digna para los residentes afectados», explicó el director principal de Hutama Karya, Koentjoro, citado en su declaración, el viernes 2 de enero de 2026.

Este refugio está ubicado en Jl. Banda Aceh–Medan, Kebun Tj. Seumantoh, distrito de Karang Baru, regencia de Aceh Tamiang, Aceh. Este refugio ha sido preparado como refugio de transición para los residentes afectados y se dice que cumple con los estándares mínimos para refugios de la Agencia Nacional de Gestión. Desastre (BNPB).​

El refugio fue construido para brindar una sensación de seguridad y comodidad a los residentes afectados para comenzar sus vidas nuevamente durante el período de recuperación. Las unidades residenciales y las áreas de refugio también están equipadas con instalaciones de apoyo para las actividades diarias de los residentes, incluidas instalaciones sanitarias y sanitarias, cocinas públicas, disponibilidad de agua potable, conectividad a Internet y salas de oración, así como infraestructura de acceso interno en las áreas de refugio.

«Estas instalaciones comunitarias son importantes para mantener un ambiente limpio, garantizar que se satisfagan las necesidades religiosas y culinarias, así como para ayudar a organizar las actividades de los residentes en las áreas de transición», dijo.

Se espera que el refugio pueda proporcionar viviendas adecuadas a las comunidades afectadas por desastres como una forma de presencia estatal. Hutama Karya colaboró ​​con varias empresas estatales Karya para crear refugios con un concepto de construcción modular para garantizar la velocidad de construcción de acuerdo con los planos y viviendas de calidad digna.

Durante la revisión, el presidente Prabowo estuvo acompañado por el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), el Director Ejecutivo (CEO) de BPI Danantara, Rosan Roeslani, el Jefe de la Agencia Reguladora BUMN (BP), así como el Director de Operaciones (COO) de BPI Danantara, Dony Oskaria, el Gobernador de Aceh, Muzakir Manaf.