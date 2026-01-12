Hutama Karya abre el acceso a las carreteras afectadas por el desastre de Sumatra durante 69 kilómetros

Jacarta – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) lleva a cabo la gestión de respuesta a emergencias desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en varios tramos camino a nivel nacional en la provincia de Sumatra, que es tarea del Ministerio de Obras Públicas (PU).

Este tratamiento se realiza para reabrirlo. acceso carreteras afectadas, garantizando al mismo tiempo que se mantenga la conectividad entre las regiones para el buen funcionamiento de las actividades comunitarias.

Cabe señalar que la acción de respuesta rápida del Ministerio de Obras Públicas y Hutama Karya ha estado en marcha desde principios de diciembre de 2025 y continúa hasta el día de hoy para ayudar a los residentes afectados a poder volver a realizar sus actividades normales.

En ocasiones separadas, Vicepresidente ejecutivo El secretario corporativo de Hutama Karya, Mardiansyah, dijo que acelerar el manejo es una prioridad en condiciones de emergencia.

«En una situación de emergencia, el Ministerio de Obras Públicas actuó rápidamente junto con Hutama Karya para movilizar personal y equipos a los lugares afectados para reabrir el acceso por carretera. Esta medida se tomó para que la movilidad comunitaria y la distribución logística pudieran reanudarse gradualmente», dijo.

A medida que continúa la respuesta de emergencia, el acceso al tramo Tarutung-Sibolga se está recuperando gradualmente y la comunidad puede volver a utilizarlo. Esta condición proporciona beneficios directos, especialmente al apoyar la movilidad diaria, la actividad económica y la distribución fluida de las necesidades básicas en las zonas afectadas.

«Este manejo de emergencia es parte de los esfuerzos continuos de Hutama Karya para fortalecer la resiliencia de la infraestructura vial en áreas propensas a desastres. La reapertura del acceso es el primer paso antes de que se lleve a cabo un tratamiento más permanente, y seguirá siendo seguido por la coordinación con el gobierno para garantizar que la infraestructura vial en el norte de Sumatra sea cada vez más segura y confiable», concluyó Mardiansyah.

En Sumatra del Norte, el Ministerio de Obras Públicas confía en Hutama Karya para manejar un paquete de respuesta de emergencia para el sector de carreteras, concretamente en el tramo Tarutung-Sibolga, que cubre las áreas de Adiankoting, Meranti, Simpang 3 Rampa, Mardame, Pagaran Lambung II, Dolok Nauli y el distrito de Sitahuis.

Esta sección es una ruta estratégica que conecta el área de Tapanuli Norte, partes de Tapanuli Central, la ciudad de Sibolga y sus alrededores con la ciudad de Sibolga y sus alrededores. Los tramos viarios de acceso a los que se ha restablecido el acceso tienen una longitud total de 69 KM.