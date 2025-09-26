Husband, el antiguo Semarang Walkot, recibió permiso para salir de la prisión para asistir al matrimonio de los hijos

SemarangVIVA – Condenado por casos de corrupción dentro del gobierno de la ciudad de Semarang (Pemkot), Alwin Basri, obtuvo un permiso de instituciones penitenciarias para asistir boda niño.

Cabeza Hoja Semarang Fonika Affandi en Semarang el viernes, confirmó la concesión de permiso al esposo del ex alcalde de Semarang para asistir a la boda de su hijo.

«Se le permite irse hasta que la actividad esté terminada, no pasar la noche», dijo.



KPK contiene al marido de Alwin Basri Mbak Ita

Aseguró que la concesión del permiso estaba de acuerdo con el procedimiento, a saber, la ley número 22 año 2022 sobre las correcciones y la carta circular del director general de correcciones número PAS-21.OT.02.02 de 2025 con respecto a mejorar la calidad del entrenamiento para los prisioneros y Niño Edificio.

Además, continuó, el permiso de Lapas también se fortaleció con la carta de notificación de matrimonio de Kua.

Agregó que al salir de la prisión, los residentes fomentados recibieron escolta de los oficiales de la prisión y el personal de la policía.

En cuanto a la presencia del ex alcalde de Semarang, Hevearita G. Rahayu, en el matrimonio de su hijo, no ha recibido confirmación de los LAPA de las mujeres Semarang.

Según los informes, los hijos de Alwin Basri y Hevearita G. Rahayu realizaron una boda en Semarang el viernes.

Anteriormente, Alwin Basri fue sentenciado a 7 años de prisión en un caso de corrupción dentro del gobierno de la ciudad de Semarang.

Alwin fue juzgado con el ex alcalde de Semarang Hevearita G. Rahayu, quien fue sentenciado a 5 años de prisión en el mismo caso. (Hormiga)