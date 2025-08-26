¡Hurra! Pramono le da un descuento del 50% del hotel, un restaurante del 20% hasta diciembre de 2025

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo firmó oficialmente el Reglamento del Gobernador (PERGUB) Número 722 de 2025 con respecto a dar incentivos fiscales en forma de alivio impuesto para el sector de la hospitalidad, el restaurante y los negocios alimentar y bebidas.

Leer también: Superar la congestión, Pramono agregó 14 autobuses Transjakarta en TB Simatupang



«Hoy firmé un decreto de gobernador número 722 con respecto a mantener la sostenibilidad del negocio del contribuyente en el sector de la hospitalidad, los restaurantes, para apoyar el crecimiento económico en Yakarta», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el lunes.

Leer también: Por lo tanto, la clave para el desarrollo sostenible, la sinergia fiscal central y regional debe ser impulsada



En la regulación del gobernador, dijo Pramono, el gobierno de Yakarta dio descuentos fiscales para los servicios de hospitalidad en un 50 por ciento hasta septiembre de 2025. Después de eso, el descuento disminuiría al 20 por ciento hasta diciembre de 2025.

«Entonces, por ejemplo, si paga 10, entonces la mitad se paga al impuesto provincial de DKI Yakarta hasta septiembre. Entonces, durante un mes proporcionamos un alivio del 50 por ciento», explicó Pramono.

Leer también: Bos BI: QRIS Cross -Country construirá una economía digital inclusiva para MIPYMES



En cuanto a los sectores de alimentos, bebidas y restaurantes, se otorga un alivio del 20 por ciento hasta finales de 2025.

«Para alimentos y bebidas, no solo los servicios de hospitalidad sino también para alimentos y bebidas 20 por ciento hasta diciembre de 2025», dijo.

Según él, se otorgó esta desgravación fiscal para mantener el impulso del crecimiento económico de Yakarta, que actualmente está por encima del promedio nacional.

Además de apoyar la provisión de empleo, la política también tiene la intención de garantizar que los actores comerciales obtengan incentivos fiscales para continuar sobreviviendo en Yakarta.

Pramono agregó, este incentivo también fue mantener la competitividad comercial en Yakarta.



Ilustración de alimentos que tiene fósforo Foto : pexels.com/vanessa loring

Consideró que los ingresos fiscales locales que eran lo suficientemente buenos deberían equilibrarse con el estímulo para que el mundo de los negocios aún pudiera sobrevivir.

Los actores comerciales que desean obtener alivio deben informar sus datos de transacciones comerciales electrónicamente a través del sistema de trampa electrónica que ha sido utilizado por actores comerciales en Yakarta. (Hormiga)