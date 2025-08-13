¡Hurra! Las tarifas especiales para el transporte de RP. 80 son válidos por dos días

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta extendió el período de validez arancel específicamente RP. 80 para transporte público como Sra. Yakarta Y Transjakarta Desde anteriormente solo el 17 de agosto, hasta dos días, hasta el 18 de agosto de 2025.

Esta política es parte de la celebración del 80 cumpleaños. Independencia República de Indonesia (RI)

El jefe de la Agencia de Transporte de DKI Jakarta, Syafrin Liputo en Yakarta, dijo el martes, esta política fue tomada como una forma de agradecimiento al público y para alentar el uso del transporte público.

«Decidimos extenderlo a dos días. Queremos que los ciudadanos de Yakarta y sus alrededores puedan disfrutar el momento de la independencia más libremente, al tiempo que reducen el uso de vehículos privados», dijo.

Syafrin dijo que la tarifa RP80 no era solo una forma de advertencia simbólica, sino que también se convirtió en una verdadera invitación a la comunidad para participar en la celebración de la independencia de una manera ambientalmente amigable, asequible y orientada al público.

Además de ser una forma de celebración nacional, este programa también es parte de la campaña a largo plazo del Gobierno Provincial de DKI Jakarta (Pemprov) para aumentar el número de usuarios de transporte público.

El RP especial. 80 tarifa se aplica a Transjakarta Services (BRT, Non BRT y Transjabodetabek), MRT Yakarta, así como LRT Yakarta para la ruta Dua de Velódromo Público.

Todos los usuarios de transporte pueden disfrutar de esta tarifa, con métodos de pago que utilizan dinero electrónico como Bank Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, Bri Brizzi, Jaklingko Card, KMT, Jakcard o a través de las aplicaciones Jaklingko y MyMrtj.

Mientras tanto, los servicios de transporte público, que se han aplicado a cero rupias desde el principio, como Mikrotrans, Transjakarta Cares y otros servicios sociales, continuarán operando como de costumbre sin cambios en los aranceles. (Hormiga)