¡Hurra! KJP Fund Phase II Liquid a partir del 10 de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta desembolsó dana alivio educación Tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) Plus Fase II de 2025 julio a partir del 10 de septiembre de 2025.

El número de destinatarios de los fondos de asistencia esta vez fue de 707,513 estudiantes, menos que el destinatario en junio pasado, que fue 707,622 estudiantes.

El secretario de la Oficina de Educación de DKI Jakarta, Kak Taga Radja Gah, cuando se contactó en Yakarta, dijo el jueves que el número se basó en los resultados de la verificación de la viabilidad de KJP Plus RetRantant en 2025.

Transmitió este proceso de verificación, entre otros, en datos de población DKI válidos, registrados en la categoría de datos de datos integrados de bienestar social (DTKS).

Luego, los miembros de la familia en la tarjeta familiar (KK) no tienen vehículos de cuatro ruedas y no tienen activos con el valor de venta de objetos fiscales (NJOP) por encima de RP1 mil millones, los miembros de la familia en el KK no son ASN/TNI/POLRI y empleados permanentes de Bumn/BUMD.

«Por lo tanto, se declaró cumplir con los requisitos como el destinatario de la Fase I KJP Plus de 2025 (enero -junio de 2025) hasta 707,622 estudiantes. Fase II de 2025 (julio a diciembre de 2025) de 707,513 estudiantes», dijo TAGA.

El destinatario del nivel SD/SDLB/MI es de 338,771 personas con una magnitud de RP250 mil como fondo personal por mes más un SPP adicional para el sector privado por mes de Rp130 ​​mil.

Los niveles SMP/SMPLB/MTS son 192,020 estudiantes, con detalles del fondo de personal RP300 mil por mes más una spp para el sector privado por mes de RP170 mil.

El nivel de secundaria/SMALB/MA es de 61,139 estudiantes, con fondos personales por mes de RP420 mil y un SPP adicional para privado por mes de Rp290 mil.

Luego, 112,891 niveles escolares vocacionales con fondos personales por mes de Rp450 mil más spp para privado por mes de RP240 mil.

Luego, para el Centro de Actividades de Aprendizaje Comunitario (PKBM) hasta 2.696 estudiantes con un monto del fondo personal por mes de RP300 mil.

La Oficina de Educación de DKI Jakarta declaró que el fondo personal máximo podría usarse en efectivo de RP100 mil cada mes. Los fondos restantes se pueden utilizar no montar cada mes para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Luego, para los nuevos destinatarios requiere abrir cuentas, imprimir libros de ahorro y cajeros automáticos. Luego, la toma y recepción de los libros de ahorro y cajeros automáticos, así como la transferencia de fondos a la cuenta del destinatario por Bank Yakarta.

La provisión de asistencia social (asistencia social) de los costos de educación a través de KJP Plus tiene como objetivo apoyar la implementación del programa educativo obligatorio de 12 años y aumentar el acceso a los servicios educativos de manera real y equitativa.

Además, fomentar la motivación para que los estudiantes sobresalgan y completen la educación en un nivel más alto de educación y aliente a los niños a no ir a la escuela para volver a los servicios educativos en ciertas unidades de educación. (Hormiga)