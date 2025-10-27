Huracán Melissa: los países del Caribe se preparan para inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos







Las autoridades de al menos cinco países diferentes han estado trabajando para evacuar las zonas bajas en preparación para cantidades récord de lluvia esperado debido al huracán Melissa, que ha sido ascendido a tormenta de categoría 4 y se desplaza hacia el oeste en el Caribe, informó el domingo (hora local) el New York Times.

Haití, Jamaica, la República Dominicana, Cuba y las Bahamas estaban abriendo refugios y haciendo otros preparativos de emergencia mientras los expertos advertían que el huracán Melissa podría convertirse en la tormenta más fuerte que toque tierra en la historia registrada de Jamaica, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Desastres del Caribe.

Se espera que el aumento alcance ocho pies o más en las zonas costeras, según la agencia.

Según el NYT, el suroeste de Haití y partes de Jamaica se estaban preparando para inundaciones repentinas «catastróficas» y deslizamientos de tierra del intenso y rápido huracán que ya ha matado al menos a cuatro personas.

El director del Servicio Meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, mencionó que las condiciones de huracán se sentirían en Jamaica a partir del lunes y se espera que la tormenta se mueva por todo el país el martes.

«Hay un ligero cambio en la trayectoria, moviéndola un poco hacia el oeste de donde se proyectó originalmente», dijo. «Anteriormente habíamos dicho que impactaría o tocaría tierra a lo largo de la costa de Clarendon, pero ahora parece que se trasladará más a Manchester».

Meteorólogos Dijo que las proyecciones de hasta 35 pulgadas de lluvia no tenían precedentes.

«Esperamos que sigan cayendo muchas lluvias sobre la isla», añadió Thompson.

En Cuba, las autoridades estaban limpiando las calles para evitar que los desagües se obstruyeran y los escombros volaran, podando árboles y derribando tráfico lSe ordenó la evacuación de las comunidades costeras. Seis provincias estaban bajo alerta de huracán, según el New York Times.

Casi 4.000 personas habían sido evacuadas anteriormente, mientras que otras provincias del sur estaban en alerta roja. Algunos puentes y viviendas habían resultado dañados por las lluvias días antes de la llegada oficial de la tormenta.

En República Dominicana, 4.000 familias recibieron asistencia en efectivo del programa, mientras que la organización ubicó alimentos en el este de Cuba para alimentar a 275.000 personas por hasta 60 días.

En Jamaica, se han activado y están listos comités de gestión de desastres, y los residentes parecen estar tomando en serio la tormenta, y algunos han comenzado a entrar en pánico, dijo Norman Scott, alcalde de Spanish Town, justo al oeste de la capital, Kingston.

