Hunter Biden abre sobre adicción en la Fundación Matthew Perry

Joe BidenHijo Cazador bidenabrió sobre su adicción y sobriedad el jueves durante el inaugural Fundación Matthew Perry cumbre sobre adicción y recuperación.

«Estoy más en paz conmigo mismo que nunca en toda mi vida. Estoy más saludable que nunca en toda mi vida», dijo, apareciendo a través del video Zoom, durante una conversación con Brian Mann de NPR en la sede de CAA en Century City. «Y estoy más seguro de quién soy que nunca en toda mi vida».

Biden realmente acreditó el escrutinio de los medios que enfrentó sobre su adicción por ayudarlo a ponerse sobrio. «Tuve que jugar mi recuperación en los primeros días e incluso hoy, en una especie de foco de atención blanca, The Daily Mail, The New York Post, The New York Times y Fox News», dijo.

Él dice que encontró alivio en que su adicción fuera expuesta y luego hablar públicamente sobre ser adicto a la cocaína crack. «Me dieron el regalo de no tener más secretos», dijo Biden, y agregó: «Realmente creo que eso es probablemente lo que me ha permitido mantenerse limpio y sobrio más allá del amor y el apoyo de mi familia y el mío, estoy muy orgulloso de mí mismo por tener seis años en este momento, no es tener ninguno de esos secretos. Todo está ahí afuera».

Biden dijo que cree que su adicción está enraizada en el trauma, aunque no detalló ninguna experiencia específica. «Una de las cosas sobre la adicción, que creo que es muy, muy difícil para las personas que no son adictas o adictos en recuperación, es el por qué. El por qué es muy simple, al menos desde mi perspectiva, y eso es porque funciona», dijo. «Lo hace por un momento. Alivia ese dolor, esa ansiedad interminable, esa sensación de que si no obtienes alivio vas a morir y cómo cada sinapsis en tu cerebro te grita que tomes una copa o una droga para aliviar».

La cumbre fue una reunión de personas del negocio del entretenimiento, así como los sectores de recuperación y filantrópicos.

Biden dijo que ya no se preocupa por lo que la gente piensa o dice sobre él. Llamó a los hijos del presidente Trump, Donald Jr. y Eric, por acusarlo falsamente de ser alto durante una entrevista reciente de podcast.

«Ya no tengo que esconderme. No hay otro zapato que va a caer, al menos no otro zapato que sea cierto», dijo. «He sido liberado de tener que decirle más mentiras a blancos sobre quién soy o quién era y los lugares que me encontré en adicción».

Biden fue a rehabilitación nueve veces.

«Lo que mi familia nunca hizo es que nunca me dejaron ir», dijo Biden. «Lo intenté. Intenté con todas mis fuerzas de desaparecer. Pero nunca, nunca cortaron el cordón en el sentido de que cortaron el cordón en términos de cualquier apoyo que promoviera mi adicción. Pero mi padre, literalmente, nunca se detuvo. En última instancia, cuando estaba listo para alcanzar desde el fondo del pozo y sacarme, lo que tenía que hacer, sabía que había una mano allí».