Hungría selecciona las ‘huérfanas’ de Laszlo Nemes para Oscar Race

Laszlo Noble ‘»Huérfano«Que tenía su estreno mundial en la sección de competencia del Festival de Cine de Venecia, ha sido seleccionada como la presentación húngara para el mejor cine internacional Oscar en el 98º Premios de la Academia.

«Orphan» es la tercera película de Nemes después de «Sunset», y su avance ganador del Oscar «Son of Saul», que debutó en Cannes en 2015, ganando el Gran Premio del Jurado antes de recibir el mejor Oscar de cine en el idioma extranjero en los Premios de la Academia.

La decisión fue anunciada el viernes por el Comité Húngaro de los Oscar, que incluye a la productora Atila Csáky, Csaba Káel, comisionado gubernamental para el desarrollo de la industria cinematográfica húngara y la presidenta del Instituto Nacional de Cine, el director de cine-director de cine-cine de la academia de cine de la academia húngara, el productor de cine de la academia de cine de la academia de cine de la academia húngara. escritora Csilla Szabó.

La historia de «Orphan» sigue a un joven judío cuya madre lo ha criado con la esperanza de que su padre regrese de los campos. Estas esperanzas se destrozan cuando aparece un extraño brutal en la puerta para recuperar a su familia.

Nemes coescribió el guión con Clara Royer, quien fue su compañera de escritura en «Son of Saul» y «Sunset».

La producción también reunió a los nemes con el director de fotografía de «Son of Saul» y «Sunset» Matyas Erdely, quien fue agotado por la Sociedad de Cinematógrafos Americanos y Camrimage por su trabajo en la imagen anterior.

La película en idioma húngaro fue producida por Ildiko Kemeny y Ferenc Szale de Pioneer Pictures y Mike Goodridge de Good Chaos junto a Nemes.

“Orphan” was produced with the support of NFI Hungary, Mid March Media and AR Content alongside the UK’s Global Screen Fund, France’s CNC, and Germany’s FFA, as a co-production of Pioneer Pictures (Hungary), Good Chaos (UK) with Alexander Rodnyansky of AR Content, Gregory Jankilevitsch of Mid-March Media, Alexander Bazarov, Juliette Schrameck of Lumen, Thanassis Karathanos y Martin Hampel de veinte veinte visión.

«Huérfano» se filmó principalmente en lugares en Budapest, así como en la backlot de NFI Studio, el recién construido set al aire libre construido como parte de la reciente expansión de las instalaciones de 31 hectáreas.

NFI FilmLab contribuyó a «huérfano» con procesamiento negativo de 35 mm, escaneo, clasificación de color digital, imagen analógica y grabación de sonido, y la creación de impresiones de color de 35 mm de negativo intermedio digital utilizando la técnica de bypass de blanqueo.

Las ventas mundiales son manejadas por las nuevas ventas cinematográficas de Europa de Jan Naszewski y Carole Baraton en Charades.