Hundido en la zona de descenso, el centrocampista de Persijap es optimista sobre la derrota de Persija en GBK

VIVA – Persijap Jepara intentando recuperarse tras cerrar 2025 con resultados amargos. La aplastante derrota por 0-4 ante Persebaya Surabaya se utilizó como combustible de motivación antes del partido fuera de casa contra Persija Jakarta en la Superliga BRI, el sábado 3 de enero de 2026, en el estadio principal Gelora Bung Karno.

Para Laskar Kalinyamat el duelo contra Persija no es un partido cualquiera. Además de enfrentarse a los mejores equipos con el apoyo total de la afición local, Persijap también tiene la importante misión de salir rápidamente de la zona de descenso.

La derrota ante el Persebaya fue el segundo partido del Persijap bajo la dirección del nuevo entrenador, Divaldo Alves. Este resultado fue doloroso, pero los jugadores acordaron convertirlo en un punto de inflexión.

El centrocampista de Persijap, Wahyudi Hamisi, enfatizó que el partido contra Persija en realidad presentó sus propios desafíos que podrían impulsar el espíritu del equipo.

«Anteriormente sufrimos una derrota bastante dura. Esa fue la motivación para nosotros para el partido contra Persija. Jugar frente a los seguidores de Persija también es una motivación adicional y, con suerte, si Dios quiere, podemos llevarnos puntos a casa», dijo Wahyudi en una conferencia de prensa previa al partido en Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Actualmente, Persijap sigue estancado en el puesto 17 de la clasificación de la Superliga con nueve puntos en 15 partidos. Esta situación hace que cada partido tenga un significado crucial, incluida la visita a la sede de los Kemayoran Tigers.

Wahyudi es consciente de la calidad de los rivales a los que se enfrentará. Según él, Persija es un equipo fuerte que compite constantemente en lo más alto de la liga. Sin embargo, la condición de Persijap en la zona inferior en realidad proporcionó un incentivo extra para que su equipo robara puntos.

«Persija no es un equipo cualquiera. Son muy fuertes en la liga. Pero esperamos que nuestra posición en el último lugar pueda ser una motivación para rendir de manera óptima e intentar sumar puntos», dijo.

Como jugador que participa en la competición de la Liga Indonesia desde 2016, Wahyudi no es ajeno al ambiente del partido contra Persija. Esta experiencia significó que no hizo preparativos personales especiales.

«No hay preparativos especiales porque no es la primera vez que juego contra Persija», dijo.

Después de enfrentarse a Persija, el desafío de Persijap no ha terminado. Está previsto que jueguen otros dos partidos difíciles en enero: recibir al Dewa United el 12 de enero y al PSM Makassar el 24 de enero. (Hormiga)