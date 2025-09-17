Humanoide que el maratón de aced ayuda con las pruebas de zapatillas







El robot humanoide Tien Kung se ha convertido en el primer robot humanoide en probar las zapatillas en BeijingAbrir una nueva frontera en el desarrollo de productos deportivos. El juicio tuvo lugar en el Centro de Investigación de Ciencias del Deporte Li-Ganado la semana pasada. Los ingenieros colocaron el robot de tamaño completo con zapatillas antes de enviarlo a una cinta de correr 3D Force y una pista interior de 200 metros.

La prueba se centró en la amortiguación, el rebote y otros indicadores de rendimiento que generalmente toman semanas de recopilación de datos de atletas. Los sensores integrados rastrearon información biomecánica detallada durante las ejecuciones. Las pruebas tradicionales de zapatos dependen de los atletas que ejecutan múltiples sesiones durante semanas para producir un conjunto de datos utilizable.

Tien Kung, en contraste, ofrece resultados repetibles en cuestión de horas. Esto podría acelerar el diseño de zapatos, reducir los costos y dar una imagen más clara del rendimiento del mundo real. La prueba de carrera se basa en una serie de hitos deportivos para el humanoide. En abril, Tien Kung Ultra se convirtió en el primer robot en terminar un curso de media maratón en Beijing.

