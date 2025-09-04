Humanitas Starz Takethelead, nuevas voces, ganadores de escritura de guiones universitarias

«The Blacklist» Co-ejecutivo productor Taylor Martin ha sido seleccionado como el ganador de Humanitas‘2025 Starz Premio #Takethelead, la Org debía anunciar el miércoles. Humanitas también anunció a los ganadores de sus nuevos Premios de Voces Fellowship and College Willingwriting, todos los cuales serán entregados en el Show & Toast de los Premios de Premios de Humanitas Premios el 7 de septiembre en Avalon Hollywood, que será presentado por Fortune Feimster.

El premio Starz #takethelead honra a los escritores que amplifican «narraciones de, sobre y para mujeres y audiencias subrepresentadas». El homenajeado es seleccionado de personas que anteriormente han participado en la nueva Comunidad Voces de Humanitas o recibieron un premio de escritura de guiones de Humanitas College; Martin fue el ganador del Premio de Drama de Carol Mendelsohn College de Humanitas 2013.

Como homenajeado, Martin recibirá un premio en efectivo y un apoyo de desarrollo profesional de los ejecutivos de Starz durante un año. «Taylor es una escritora aguda y reflexiva, y cualquier sala de escritores se beneficiaría de su pasión y perspectiva», dijo Kathryn Busby, presidenta de programación original en Starz. «Su aprecio por las historias matizadas y en capas de las mujeres fue clara de inmediato, y dado lo que nos enfocamos en Starz, su compromiso de contar esas historias causó una fuerte impresión en todo el equipo. El compromiso de Taylor y el deseo de colaborar la llevará un largo camino, y por todas estas razones, es evidente por qué fue elegida como la receptora de este año de nuestro premio Starz Takelhead».

Martin agregó: «Como madre de tres niños pequeños que navegan por las expectativas complejas y a menudo contradictorias de la sociedad, nunca me he sentido más visceralmente conectado con los personajes que escribo. Espero continuar contando historias desde la perspectiva femenina en los espacios donde las mujeres a menudo están de lado, silenciadas y relegadas a los roles de apoyo. Y con las mujeres que se sorprenden de sus derechos de todos los usos, este tipo de historias se siente más relevante y es más relevante y relegado que nunca.

Otros finalistas incluyeron a Eric Glover («Star Trek: Starfleet Academy», «Tom Swift»), la dramaturga Chisa Hutchinson («Tres mujeres»).

Mientras tanto, Humanitas reveló que sus tipos 2025-26 New Voices son Nicole Lynn Cohen, Meg Dudley, V Marks, Drew McInturff y Ariana Newhouse. Participarán en un programa de tutoría de seis meses para televisión y guionistas de la carrera temprana, completarán una serie de talleres y se combinarán con escritores aclamados para la tutoría individual centrada en pulir el guión enviado para la consideración de la beca. Los becarios reciben un estipendio de $ 7,500 y un curso gratuito del programa de escritores de extensión de UCLA, entre otras cosas.

Los mentores anteriores incluyen a Jenny Bicks, Scott Z. Burns, Reggie Rock Bythewood, Steven Canals, Marissa Jo Cerar, Hart Hanson, Winnie Holzman, Jason Katims y Bill Lawrence, mientras que los participantes de Workshop anteriores incluyen a DJ Nash, Nkechi Okoro Carroll, Marshall Herskowitz y Jay Kogen.

Mientras tanto, los ganadores de los premios de guiones universitarios de Humanitas incluyen, Mohannad Salman (David y Lynn Angell College Comedy Award) y YeAJoon Cho (el Premio de Drama de Carol Mendelsohn College). Cho y Salman recibirán un premio en efectivo de $ 20,000 y una sesión de notas de guiones profesionales con un escritor en la comunidad de Humanitas.

«Dar la bienvenida a los nuevos ganadores del premio de escritura de guiones de Voices y la universidad en nuestra comunidad es lo más destacado cada año», dijo la directora ejecutiva de Humanitas, Michelle Franke. «Estamos particularmente orgullosos de ejecutar estos programas, especialmente en un momento en que los escritores sienten que las oportunidades de acceso están disminuyendo. Nicole, Meg, V, Drew, Ariana, Mohannad y Joon son personas supremamente talentosas que cuentan una variedad de historias importantes que no son a menudo exploradas. Estamos entusiasmados de trabajar con ellos este año».

El escritor Emmylou Díaz servirá por segundo año como asesor de programas de la Comunidad y presentará los Premios de Desarrollo de Artistas junto con la miembro de la Junta de Humanitas, Erika Kennair, quien es directora de Scripted, EE. UU. Y Canadá, en el estudio MediaPro.

Las personas involucradas en ambos programas también recibirán copias del borrador final 13, un mes de organizar dos valoraciones gratuitas en la lista negra, un regalo del catálogo de libros de Michael Wiese Productions y una membresía de NFMLA. Los nuevos becarios de Voices también reciben beneficios de los socios del programa Canva y la anatomía de script.

En el evento de Humanitas el 7 de septiembre, Lena Waithe recibirá el Premio Voice for Change, copresentado por Mara Brock Akil y Gina Prince-Bythewood. La comediante Leah Rudick está programada para alojar.