Huma Qureshi revela una verdadera inspiración detrás del thriller de Toronto ‘Bayaan’

Antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Torontoel equipo detrás «Declaración«Está revelando cómo los eventos del mundo real inspiraron el procedimiento de la policía india y sus ambiciosos planes de construir una plataforma global para el cine indio independiente.

El director Bikas Ranjan Mishra cuenta Variedad que la película, que se estrena en la sección Descubrimiento de Toronto, fue provocada por su cobertura de un notorio juicio de líder de culto. «Estaba siguiendo el juicio de un notorio líder de culto cuando su condena provocó violentas protestas de sus seguidores», explica Mishra. «Lo que más me inquietó fue ver a las mujeres que defendieron a un violador convicto, se sintió incomprensible».

El cineasta, cuyo debut «Chauranga» ganó el aclamación del festival internacional, dice que la experiencia lo llevó a examinar los sistemas más amplios que permiten tales figuras. «Mirando más profundo, me di cuenta de que no se trataba de un hombre sino de un sistema. Al crecer en la India, vi cómo la fe y el poder a menudo funcionaban de la mano, y cómo la gente común tenía la peor parte de esa colusión.

Ambientada en una pequeña ciudad en Rajasthan, el norte de la India, «Bayaan», que literalmente significa testimonio, sigue a Roohi (Huma Qureshi), un joven detective de Delhi que investiga las acusaciones contra un venerado líder de culto después de una acusación anónima de abuso sexual. La película explora cómo el poder institucional y el silencio comunitario pueden proteger a los perpetradores.

Para Qureshi, quien también se desempeña como productor ejecutivo, interpretar a Roohi requirió un replanteamiento completo de su enfoque de actuación. «El aspecto más desafiante de ensayar a Roohi fue que no es ruidosa o performativa; todo lo que hace se canaliza internamente y tiene mucho que ver con su mente», revela el actor. «Tuve que desaprender y volver a aprender muchos de mis instintos y asegurarme de realizar una moderación».

Qureshi describe a Roohi como mucho más complejo que un personaje típico de policía novato. «Ella es vulnerable pero feroz, profundamente comprometida a buscar la verdad y abordar cualquier cosa que se le presente. Siendo una mujer y tratar de dar sentido al patriarcado sistémico que la rodea hace que este mundo sea aún más delicioso para un actor».

El doble papel del actor y productor ejecutivo le dio a Qureshi una visión más profunda del proceso de cine. «Mi enfoque siempre es ser disruptivamente distinto y respaldo de la narración auténtica. No he hecho una película independiente en mucho tiempo y tal vez si la miraba puramente como actor, entonces tal vez esta película no se haya hecho».

El productor Shiladitya Bora de Peloton One Films dice que «Bayaan» señala la evolución de su empresa. «‘Bayaan’ es el proyecto más ambicioso en el que hemos trabajado hasta ahora. Representa un gran paso para el pelotón One Films y demuestra que nos estamos moviendo hacia adelante y hacia arriba», dice Bora.

El productor, cuyos créditos incluyen la entrada del Oscar 2018 de la India «Newton» y la selección de Berlinale «Ghaath» de 2023, tiene aspiraciones audaces para su banner de producción. «Es mi visión construir la respuesta de la India a estudios internacionales como A24 o neón», afirma. «Quiero nutrir y proteger las voces originales, como las bikas», y diversificar y fortalecer nuestra marca «.

Bora escuchó por primera vez el guión de Mishra hace años, pero inicialmente sintió que era demasiado ambicioso. El proyecto ganó impulso después de recibir el apoyo del Fondo Hubert Bals de Rotterdam y el Programa de Residencia de LA de Film Independent. «Cuando Bikas volvió a mí en 2022, sabía que no solo podríamos hacer ‘Bayaan’, sino que tenía que ser nosotros. Es por eso que había construido Peloton One Films en primer lugar, para creer y empoderar a las historias frescas y atrevidas en el momento en que otros productores no lo harán».

Mishra se acercó al material como drama de procedimiento policial y social, basándose en su experiencia en periodismo. «Nunca pensé en ello como equilibrar dos géneros. Para mí, el caso, la investigación y el mundo social eran inseparables», explica. «Mis años como periodista me enseñaron a mirar de cerca, hacer preguntas incómodas y resistir respuestas fáciles».

El director tuvo cuidado de evitar crear caricaturas de figuras religiosas. «No estaba interesado en ridiculizar a los hojan o crear villanos fáciles. Mi desafío era mostrar el ecosistema que los sostiene sin reducirlos a caricaturas», dice Mishra. «‘Bayaan’ hace la pregunta incómoda: ¿cuándo se convierte en el silencio?»

Después del estreno de Toronto, el equipo planea una extensa carrera del festival internacional y lanzamientos teatrales en varios países. Qureshi subraya los temas universales de la película. «Para mí, ‘Bayaan’ no es solo la historia de una detective femenina, sino también de encontrar tu voz interior en un mundo que trata de silenciarte. Esta película está más allá de las fronteras y todo sobre la condición humana».

Bora ve el circuito internacional del festival como crucial para el éxito de la película. «‘Bayaan’ está profundamente arraigado en su entorno y globalmente relevante. Es una historia sobre mujeres que reclaman su agencia en el mundo de hoy, y estas son el tipo de historias que resuenan a través de las fronteras».

«Bayaan» es la única película india seleccionada para la sección Descubrimiento de Toronto este año. El elenco también incluye a Chandrachur Singh, Sachin Khedekar, Paritosh Sand, Avijit Dutt, Vibhore Mayank, Sampa Mandal, Swati Das, Aditi Kanchan Singh y Perry Chhabra. La película es una coproducción entre Peloton One Films y Summit Studios.