Hulu Docuseries reexamina la muerte del maestro encontrado apuñalado 20 veces

En enero de 2011, la maestra de primer grado Ellen Greenberg fue encontrada muerta con 20 heridas de arma blanca en la cocina de su apartamento de Filadelfia. Después de romper una puerta enganchada, Sam Goldberg, el prometido de Greenberg, descubrió su cuerpo con un cuchillo de cocina de 10 pulgadas que sobresalía de su pecho y heridas en la parte posterior de la cabeza y su espalda.

En la escena, la policía sorprendió a todas las familiares y amigos de Greenberg cuando gobernaron su muerte un suicidio. Después de que la policía retiró su cuerpo, una empresa de limpieza profesional limpió la cocina de Greenberg.

Luego, pocos días después, durante el funeral de Greenberg, la oficina del médico forense de Filadelfia dictaminó que el caso era un homicidio. Inexplicablemente, cuatro meses después, la causa de muerte de Greenberg se volvió al suicidio. La ciudad de Filadelfia cerró el caso sin más investigación.

La muerte extraña y trágica de Greenberg es el tema del ABC News Studios docuseries «Muerte en el apartamento 603: ¿Qué pasó con Ellen Greenberg? La serie de tres partes, dirigida por Nancy Schwartzman, reexamina el caso espeluznante y sigue a los padres de Ellen, Josh y Sandra Greenberg, quienes nunca creyeron que su hija se suicidó, pasó los últimos 14 años tratando de descubrir lo que realmente sucedió.

Schwartzman comenzó a filmar la serie en febrero, justo después de una demanda civil que Greenbergs planteó contra la ciudad de Filadelfia se resolvió con un acuerdo de que el médico forense actual volvería a examinar el caso. A los funcionarios de Filadelfia se les ordenó completar su reinvestigación sobre la muerte de Ellen Greenberg antes del 14 de octubre.

«Fue este momento perfecto para que las cámaras rodaran en la historia porque había impulso», dice Schwartzman. «Hubo acciones legales, que tardaron una eternidad, pero de repente, finalmente, todo se unió para que cuando filmamos, tuviéramos esa historia en el momento, desplegándose en este momento junto con quién era Ellen, quién era su familia y cómo se unió toda esta evidencia».

Para Josh y Sandra Greenberg, asociarse con ABC News y Schwartzman significó una oportunidad para atraer más atención al caso y la vida de Ellen.

«Nos encantaría tener este documental para ayudar a traer justicia a Ellen», dice Josh Greenberg. «Pero la parte principal de esta serie es hablar sobre Ellen y cuán especial era».

Sandra Greenberg agrega: «Queríamos que el mundo nos conociera como familia. Queríamos que la gente aprendiera quién era Ellen y qué tipo de persona era. Amaba la vida».

Además de los Greenbergs, Schwartzman entrevistó a los amigos de Ellen y a la familia extendida, la reportera de la investigación de Filadelfia, Stephanie Farr, ex oficiales de policía de Filadelfia, un detective y los patólogos forenses Joseph Scott Morgan y la Dra. Michelle Dupree, quien notaron que nunca habían oído hablar de un caso en el que alguien está en el fondo. Los patólogos también discuten «marcas de estrangulamiento de libros de texto» en el cuello de Greenberg, así como los contusiones en varias etapas de curación en su cuerpo.

«No hay rumores, teorías y conspiraciones (en este doctor)», dice Schwartzman. «Todo lo que (examinamos) en la serie es un registro público y llegó a través de procesos legales y descubrimiento. Saza muchas preguntas. Lo que vimos con nuestra inmersión en la investigación es que obviamente se cometieron un error humano».

Posiblemente, esos errores humanos incluyen limpiar la cocina donde murió Greenberg y el tío de Sam Goldberg, misteriosamente, tomó la computadora de Greenberg de su habitación sin permiso después de su muerte.

«Básicamente, lo que queríamos señalar era este efecto de bola de nieve», dice Schwartzman. «Usted tiene todos estos errores graves, ya sean nefastos o no, eso se consideraría errores en cualquier investigación, y luego la falta de disposición a simplemente venir correctamente y decir: ‘Sabes qué. En esa noche, nuestros policías de ritmo cometieron un error'».

Si bien Goldberg no participó en la serie, su voz se puede escuchar a través de una llamada al 911 que hizo después de descubrir el cuerpo sangriento de su prometida.

«¡Se cayó sobre un cuchillo!», Le dice Goldberg al operador 911. «Su cuchillo está sobresaliendo. Hay un cuchillo sobresaliendo de su corazón».

Cuando el operador del 911 dice que lo guiará haciendo RCP, si está dispuesto, Goldberg responde: «Tengo que hacerlo, ¿verdad?»

«El hombre que se iba a casar con mi hija, tiene hijos con ella, cuando se le pide que haga RCP y dice» Tengo que hacerlo, bien «, no podía creer mis oídos», dice Sandra Greenfield.

La serie también incluye la voz del gobernador Josh Shapiro a través del archivo de noticias de archivo. Shapiro heredó el caso cuando era el Fiscal General de Pensilvania. En 2019, su oficina reafirmó su decisión del caso como un suicidio.

La postura de Shapiro en el caso de Greenberg permanece sin cambios. «No hay nada que quisiera más que darles a estos padres alguna finalidad, algunas respuestas, algunos aclaran y recibimos más evidencia más información durante el curso de nuestra investigación que lamentablemente no mostró lo que querían que mostrara, pero en realidad apuntamos a más datos más información que apuntaba hacia un suicidio», dijo Shapiro en una conferencia de prensa en febrero.

Schwartzman contactó a Shapiro para una entrevista. Declinó, al igual que el departamento de policía de Filadelfia, la oficina del médico forense, la oficina del Fiscal General y la Oficina del Fiscal de Distrito.

«Creo que aquí es donde las películas documentales realmente brillan porque hacemos todo lo posible para responsabilizar a los que tienen en cuenta», dice Schwartzman.

«Muerte en el apartamento 603: ¿Qué pasó con Ellen Greenberg?» actualmente está transmitiendo en Hulu.