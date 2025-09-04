‘Hulk Hogan’s Rock’ N ‘Wrestling’ que llegará al canal de YouTube de WWE

La serie animada «Hulk Hogan‘s rock’n’wrestling ”está llegando al WWE Bóveda YouTube canal.

WWE comenzará a ejecutar episodios de la serie de dibujos animados de The Cult Classic, que originalmente se emitió de 1985 a 1986, en lotes de cuatro episodios todos los sábados por la mañana a partir del 6 de septiembre en la WWE Vault. Los episodios se emitirán en orden cronológico y caerán a las 6 a.m., las 8 a.m., las 10 a.m. y las 12 p.m. (todos los tiempos son ET).

«Hulk Hogan’s Rock’n’Wrestling» presentaba a Hogan y un grupo de luchadores de Face (Good Guy) que se enfrentan en varias situaciones walky contra un grupo de tacones (chicos malos) dirigidos por Roddy Piper «Rowdy».

Otros luchadores presentados incluyeron a Andre the Giant, Junkyard Dog, Jimmy «Superfly» Snuka, The Iron Sheik y Bobby «The Brain» Heenan. Gene Okerlund medio también fue un personaje de la serie. Curiosamente, ninguno de los luchadores proporcionó sus propias voces en el programa debido a sus horarios de viajes llenos, con Brad Garrett proporcionando la voz de Hogan.

Los primeros cuatro episodios en el canal de YouTube serán: «Junkyard 500/Junkenstein», «The Four-Ledged Pickpocket», «Clean Gene/Andre’s Giant Problem» y «Gorilla My Dreams». 26 episodios se produjeron en total.

La noticia del programa que llega a la bóveda de la WWE llega poco más de un mes desde Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Bollea, murió en Clearwater, FL, a los 71 años.

La WWE Vault se lanzó en YouTube en junio de 2024 y actualmente tiene casi 3 millones de suscriptores. El canal ha crecido a más de 217 millones de visitas mensuales en ese tiempo, con 12.7 millones de horas de visualización.

El canal presenta una mezcla de imágenes previamente invisibles, partidos clásicos y compilaciones de forma larga y documentales reutilizados y videos caseros de la extensa biblioteca de WWE. También transmite transmisiones en vivo de eventos clásicos y nunca antes vistos. WWE también ha permitido a los fanáticos votar qué partidos deben publicarse y pedir y publicar sugerencias de fanáticos.