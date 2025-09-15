Hulk Hogan, Polly Holliday omitido

Este año Emmys Presentó una emotiva adiós de algunas de las estrellas y creadores más grandes del mundo de la televisión. El móvil homenaje se desplegó mientras la canción «Go Rest On The Mountain», cantada por Lainey Wilson y Vince Gill, estaba tocando.

Pero actores, incluida la estrella de «Alice» Polly Hollidayquien murió el 9 de septiembre, luchador y actor Hulk HoganLa estrella de «What’s Hays», Danielle Spencer, Graham Greene, Tony Todd y la estrella del «Hospital General» Leslie Charleson se quedó fuera.

Presentó el segmento en el escenario fue Phylicia Rashad, quien recordó a su hijo de «Cosby Show» Malcolm-Jamal Warner, quien murió el 20 de julio.

«Malcolm-Jamal Warner permanece en nuestros corazones», dijo Rashad.

Estrellas como «Downton Abbey» Dowager Maggie Smith, el actor «Good Times» John Amos, la veterana veterana de «Mash», Loretta Swit y el músico y estrella de la realidad Ozzy Osbourne, fueron recordados junto con el talento detrás de escena como el creador de «Twin Peaks» David Lynch. El segmento terminó con la diapositiva final dedicada al compositor Quincy Jones.

Otros actores que recibieron homenajes de Emmy este año incluyeron a Linda Lavin, Michelle Trachtenberg, Richard Chamberlain y Loni Anderson.

Sin embargo, no se incluyeron varios actores importantes que trabajaron principalmente en cine, como Gene Hackman, Val Kilmer y Terence Stamp.

Cada año, los fanáticos critican cuando algunos de sus actores favoritos no están incluidos durante la porción In Memoriam. A menudo, esto se debe a limitaciones de tiempo, ya que el segmento dura solo unos minutos. A veces, los actores y otros que son más conocidos en la película o los mundos de la música se dejan fuera de la lista, incluso si han aparecido en la televisión varias veces. Y el tiempo también juega un papel, aunque la Academia de TV puede aumentar el segmento hasta una semana más o menos antes de la ceremonia, muchos espectadores olvidan que los actores que murieron a principios de 2024, incluidos Shannen Doherty, Phil Donahue y Richard Simmons, ya fueron recordados en los EMMY del año pasado.