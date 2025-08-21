¡Huir a NTT falló! El recaudador de deudas Kacab Bri Cempaka Putih Kacab Recolector fue atrapado escondido en East Manggarai

West Manggarai, Viva– Uno de los perpetradores secuestrados Cabeza de rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, antes de que finalmente muriera delicado se sabe que es capaz de difuminar para NTT (East Nusa Tenggara).

El perpetrador con las iniciales RW Alias ​​Eras (28) supuestamente iba a escapar a su ciudad natal en East Manggarai. Es conocido como cobrador de deudas. Sin embargo, acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Labuan Bajo Komodo el jueves 21 de agosto de 2025, alrededor de las 12.55 Wita, fue arrestado de inmediato.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Manggarai, Comisionado de Policía Adjunto, Lufthi Darmawan Aditya, confirmó que el arresto de épocas fue el resultado de una información rápida de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta que se contactó con la Policía Regional de West Manggari para perseguirlo.

«La información sobre las características de los perpetradores continuó, luego el equipo de Komodo Resmob realizó una investigación y enfrentó el movimiento de los perpetradores para salir del avión», dijo, el viernes 22 de agosto de 2025.

Después del arresto, la persona en cuestión fue llevada a la policía regional de Markaa West Manggarai para un examen más detallado. Luego, continuó, fue recogido para ser trasladado a Yakarta alrededor de 19.28 Wita.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.

Informe Jo Kenaru/ NTT