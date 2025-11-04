Hugh Laurie sobre la voz de Dumbledore de Harry Potter en Audible Books

Hay un nuevo Dumbledore en Hogwarts y los fans del drama médico “House” seguramente reconocerán su voz.

Hugo Laurie se está poniendo la túnica de mago del Álbum Dumbledore en Audible‘s «harry potterSerie de audiolibros. “La piedra filosofal”, el primer libro de la aclamada franquicia, ahora está disponible para escuchar en Audible, y cada libro posterior se publicará cada mes.

La estrella de “House” es uno de los muchos actores de Hollywood reclutados para esta nueva versión de “Harry Potter”. El personal de Hogwarts está lleno de Riz Ahmed como el Prof. Snape, Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Keira Knightley como Dolores Umbridge, James McAvoy como Mad-Eye Moody, Michelle Gomez como la Prof. McGonagall y muchos más. Harry, Ron y Hermione son interpretados por los recién llegados Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton, quien también interpreta a Hermione en la próxima serie de televisión de HBO. El trío de jóvenes interpretará los papeles principales en los primeros tres libros, y luego Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán el control de las últimas cuatro novelas.

Con VariedadLaurie habla sobre cómo encontrar su voz para Dumbledore, cómo unirse a la “dinastía” de actores que interpretan al mago sabio y por qué se alegra de no haber tenido que hacer una audición para el papel.

Para empezar, ¿cómo es tu relación con “Harry Potter”? ¿Has leído los libros o has visto las películas?

Antes de que te sorprendas, tendré que confesarte que no leí los libros. Pero antes de que te caigas, te diré por qué fue así. Mi viejo amigo, colega y, por cierto, padrino de mis tres hijos, Stephen Fry, escribió el audiolibro en el Reino Unido. En los largos viajes en coche de ida y vuelta a Escocia, mis tres hijos insistían en escuchar a su padrino leer el libro, así que sentí que me había vuelto bastante experto sin siquiera verlo escrito en una página. Espero que no lo tomen como una falta de compromiso o entusiasmo. Disfruté mucho su actuación, aunque 7.000 horas de Stephen Fry hablándome son… bueno, al final estaba llegando al límite.

¿Leíste los libros después de reservar el papel de Dumbledore?

Lo hice, los leí en forma manuscrita por la forma en que grabamos. Fue muy agradable volver a visitar ese mundo, muy conmovedor, divertido, emotivo y mítico a su manera. Fue un gran honor ser parte de ello.

Mientras leías los libros, ¿cuál fue tu opinión sobre Dumbledore?

Yo era profundamente consciente del linaje, comenzando, obviamente, con Richard Harris, luego Michael Gambon, Jude Law, Jim Dale y Stephen Fry. Es toda una dinastía a la que unirse. Fue la humildad. Este personaje sabio y gentil había sido habitado y retratado por personas tan eminentes. Fue increíblemente halagador que me invitaran a seguir adelante. Mi primer pensamiento fue: «No lo arruines. No decepciones a esta gente». Ése es mi pensamiento primordial a la hora de asumir cualquier compromiso actoral. Alguien me dijo recientemente: «Mi objetivo en cada trabajo de actuación es evitar la vergüenza». Y eso también resume mi posición.

¿En qué se diferenciaste tu Dumbledore de las versiones anteriores?

No quería ser diferente por el hecho de ser diferente. Supongo que todos ellos me influyeron en cierto modo, especialmente Stephen, porque su voz todavía resonaba en mis oídos años después. Hubo momentos en los que me sorprendí haciendo inflexiones. Me sorprendí casi imitando a Stephen, porque pensé que algunas de sus inflexiones eran tan perfectas que tenía que protegerme contra eso. Sería extraño que yo hiciera una imitación de él. Supongo que él fue probablemente la mayor influencia, pero todas fueron influencias. Todos aportaron una gravedad de bondad y sabiduría al papel. Eso tenía que permanecer. No iba a volverme punk con Dumbledore. No creo que eso satisfaga a nadie.

¿Tuviste que hacer una audición para el papel?

No hice. Me siento un poco avergonzado por no haberme hecho la prueba. Debería haberme hecho la prueba, pero no, no lo hice. Uno de los grandes privilegios de haber estado en este negocio durante tanto tiempo es que la gente sepa quién eres y qué puedes hacer. Muy a menudo te ahorras la mortificante vergüenza de intentar venderte a un productor o a un director, sobre todo porque soy terriblemente malo en eso. Creo que sólo he conseguido dos papeles en 40 años tras audicionar. Soy muy, muy malo en eso. Creo que la mayoría de los actores dirían que les resulta un proceso bastante horrible. Algunos lo disfrutan, creo, pero no muchos.

¿Cambiaste su voz a medida que avanzaban los libros y él crecía?

Sentí como si estuviéramos haciéndolo durante tanto tiempo que mi edad seguía la suya. Cuando terminé, sentí que llevábamos 25 años haciéndolo. A medida que pasa el tiempo, se vuelve un poco más frágil y más ronco. Nunca se sabe cómo la gente va a escuchar estas cosas, si van a escucharlas en un fin de semana loco en el que toman ayahuasca y lo hacen todo. Niños, no hagan eso. Nunca se sabe si la gente va a escucharlo durante un período prolongado. Puede ser que la gente lo escuche durante un año, cinco años. Podría ser cualquier cosa.

¿Basaste la voz en personas o figuras históricas de la vida real?

Mi sospecha es que JK Rowling se había propuesto deliberadamente crear una amalgama de muchos personajes que han aparecido en estas historias a lo largo de los años. Me imagino a John Gielgud o Michael Redgrave o gente así aportando su seriedad y sus tonos bellamente proyectados. Todos fueron a la escuela de teatro donde aprendieron esas cosas; yo no. Creo que es una mezcla de muchas fuentes diferentes que la influenciaron.

Hay tantos nombres de personajes y hechizos complicados, ¿alguno de ellos te hizo tropezar mientras grababas?

Lo extraño de los trabalenguas es que pueden surgir de la nada, como un caballo que no da un salto. Podría ser el salto más bajo de todo el recorrido y, de repente, no puedes decir: «No lo es, ¿verdad?». Puede ser lo más simple y surge de la nada. Miras estas grandes, largas y complicadas prosas y piensas que va a ser un bocado y parece que sale bien. Pero lo realmente simple a veces puede hacerte tropezar, y no sabes por qué y sientes que la gente pone los ojos en blanco al otro lado del cristal. Dios mío, ¿este tipo alguna vez lo hará bien? Pero eventualmente lo haces.

¿Cuánto tiempo duró todo el proceso de grabación?

Todo se volvió un poco vago en mi cabeza en el medio. Estábamos todos sentados en el estudio pensando: «¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Es un día o un año y medio? Realmente no podemos decirlo». Fueron días bastante largos, bastante intensos. Probablemente iba a estar allí por unas dos semanas, pero fueron días largos con mucho que superar, pero un equipo maravilloso de personas que me ayudaron a armarlo. Luego, por supuesto, fue una edición muy fastidiosa y cuidadosamente pensada. Arman todo a partir de las partes ensambladas, porque graban a cada actor por separado. Es una de las grandes lástimas de este proceso que no puedas interactuar con los otros actores, porque es un elenco magnífico. Es una tarea gigantesca con el cuidado y la precisión de las grabaciones y el paisaje sonoro que han generado, porque es un híbrido extraño. Esta no es una novela narrada, pero tampoco es una dramatización. Es una mezcla de los dos.