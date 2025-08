Hugh Laurie, Matthew Macfadyen, Riz Ahmed

Un coro de más de 200 voces, que van desde jóvenes recién llegados hasta estrellas de Hollywood, traerá una nueva vida a los siete de JK Rowling «Harry Potter«Serie de libros en una nueva producción para Audible. El primer audiolibro en el grupo, «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», está cayendo en noviembre.

Audible y Rowling’s Pottermore Publishing anunciaron el elenco para los papeles principales en «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions», así como fechas de estreno para los siete nuevos títulos de audiolibros. El lanzamiento de los audiolibros Audible-Pottermore «Harry Potter» viene como La producción de HBO de una adaptación de TV separada de la serie de fantasía inmensamente popular de Rowling ha comenzado en el Reino Unido

El casting para «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» se completó a principios de 2025 y la producción está casi envuelta, con más 2.000 horas de grabación registradas hasta la fecha para crear lo que Audible dice que son «ediciones no acumuladas» los libros de Rowling originales. El proyecto, anunciado en abril de 2024Promete una «experiencia de entretenimiento de audio inmersiva» con una puntuación completamente nueva y música original más «diseño de sonido de alta calidad» y «captura de sonido del mundo real». (Escuche el avance del avance a continuación.)

El elenco está dirigido por Hugh Laurie («Casa»), quien expresa Albus Dumbledore, con Matthew Macfadyen («Sucesión») como Lord Voldemort, Riz Ahmed («Sound of Metal») como profesora Snape y Michelle Gomez («Doctor Who») como Profesor McGonagall. Cush Jumbo («The Good Fight») presta su voz como narrador de la serie de siete libros.

Los jóvenes actores Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger respectivamente en audiolibros uno, dos y tres. Stanton también está interpretando a Hermione en la serie de HBO. Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán los mismos roles (Harry, Ron y Hermione respectivamente) en los audiolibros 4-7. Se anunciarán miembros adicionales del reparto este otoño.

Audible y Pottermore lanzaron una foto de los tres actores que expresan a los Wizards para niños en los primeros tres audiolibros:

l. a R.: Max Lester (Ron Weasley), Frankie Treadaway (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger)

«Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» debutará el martes 4 de noviembre de 2025, con cada uno de los seis audiolibros en inglés restantes que lanzan mensualmente en todo el mundo. Los títulos se pueden reservar en Audible (ver este enlace).

El cronograma de lanzamiento para el resto de la serie es el siguiente: «Harry Potter y la Cámara de los Secretos», 16 de diciembre de 2025; «Harry Potter y el prisionero de Azkaban», 13 de enero de 2026; «Harry Potter y el copa del fuego», 10 de febrero de 2026; «Harry Potter y The Order of the Phoenix», 10 de marzo de 2026; «Harry Potter y el Príncipe Half-Blood», 14 de abril de 2026; y «Harry Potter y las Reliquias de la Muerte», 12 de mayo de 2026.

Hugh Laurie dijo en un comunicado: «Me siento honrado de haber sido confiado en las claves de Albus Dumbledore, y encantado de poder llevarlo por la pista de esta hermosa encarnación por Pottermore y Audible. También soy profundamente consciente de los conductores anteriores Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law y las narraciones icónicas de Jim Dale y My Colleeague Fr Fry.

Laurie agregó: «Justo debajo del horizonte, pero nos dirigió el camino, la bestia áspera John Lithgow, su hora llegó por fin», refiriéndose a Lithgow’s Casting como Dumbledore en la serie de HBO. «Esta es una gran compañía, y es un privilegio estar entre su número».

Los audiolibros originales de Harry Potter en inglés de una sola voz, publicada por primera vez en 1999, continuarán estando disponible en Audible. Con Stephen Fry y Jim Dale, esos audiolibros han alcanzado 1.800 millones de horas de escucha global en total desde que se lanzaron en Audible en 2015.

La colección completa de audiolibros de Harry Potter de Audible también incluye: «The Tales of Beedle the Bard», interpretada por Jason Isaacs, Warwick Davis, Jude Law y un elenco completo; «Quidditch a través de las edades», realizado por Andrew Lincoln; «De The Wizarding Archive», con Evanna Lynch; «Harry Potter: A History of Magic», con la voz de Natalie Dormer; y «Fantástica bestia y dónde encontrarlos», interpretado por Eddie Redmayne.

Con respecto a los próximos audiolibros de «Harry Potter», la directora de contenido audible, Rachel Ghiazza, dijo: «La magia está cobrando vida ya que estos actores brillantes sacan personajes icónicos de la página y en nuestros oídos. Escuchar estas hechizos de hechizos en nuestros estudios de estado de estado no han sido extraordinarios. Eso promete reavivar la magia para los fanáticos de toda la vida y cautivar a una nueva generación de oyentes «.

El presidente de Pottermore Publishing, Neil Blair, dijo: «Estamos encantados de asociarnos con Audible para reimaginar las historias de Harry Potter a través de esta innovadora experiencia de audio de casta.

«Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» se unirá a la lista de producciones de audio originales de Audible, que incluye: «1984» de George Orwell Protagonizada por Cynthia Erivo, Andrew Garfield, Andrew Scott y un elenco completo; el Recientemente anunciado «Pride & Prejudice», protagonizada por Marisa Abela, Harris Dickinson y Glenn Close; y las adaptaciones de Sam Mendes de «Oliver Twist» de Charles Dickens, «David Copperfield» y «Bleak House».

Escuche el avance del avance de «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» a continuación (o en este enlace)

Top (l. A r.): Hugh Laurie, Matthew Macfadyen, Riz Ahmed, Michelle Gomez