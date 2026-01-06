Hugh Jackman protagoniza el thriller A24

A24 ha lanzado el tráiler oficial de Michael Sarnoski‘s «La muerte de Robin Hood”, protagonizada por Hugh Jackman como el proscrito titular.

Según el logline oficial, esta reinvención más oscura de la leyenda de Robin Hood encontrará al personaje «lidiando con su pasado después de una vida de crimen y asesinato». A diferencia de la mayoría de las versiones anteriores del legendario forajido, Robin Hood de Jackman es «un solitario desgastado por la batalla». [who] se encuentra gravemente herido y en manos de una mujer misteriosa, que le ofrece una oportunidad de salvación”.

Además de Jackman, el thriller de A24 está protagonizado por Jodie Comer (“Killing Eve”, “28 Years Later”), Bill Skarsgard (“Nosferatu”, “It”), Noah Jupe (“A Quiet Place”, “Honey Boy”) y Murray Bartlett (“The White Lotus”, “Welcome to Chippendales”). La película está escrita y dirigida por Sarnoski, quien anteriormente dirigió las aclamadas por la crítica “Pig” (2021) y “A Quiet Place: Day One” (2024). La producción de “La muerte de Robin Hood” se llevó a cabo en Irlanda del Norte.

Aaron Ryder y Andrew Swett son productores bajo su marca Ryder Picture Company junto con Alexander Black para Lyrical Media. Jon Rosenberg y Natalie Sellers de Lyrical son productores ejecutivos con Rama Gottumukkala, Sarnoski y Jackman. “La muerte de Robin Hood” está íntegramente financiada por Lyrical Media.

A24 adquirió los derechos estadounidenses de la película en Cannes en 2024 y la distribuirá a nivel nacional, mientras que True Brit Entertainment la estrenará en el Reino Unido e Irlanda. WME Independent representa los derechos extranjeros de la película.

“La muerte de Robin Hood” llega a los cines este año. Mira el tráiler a continuación: