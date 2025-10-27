Hugh Jackman lidera la banda tributo a Neil Diamond

Nunca me ha entusiasmado el término “película basada en la fe”, o, al menos, la idea de que debería aplicarse simplemente a las telenovelas de escuela dominical de calamidad y redención con clasificación PG, microdirigidas a los evangélicos. “Canción cantada azul«, en casi todos los sentidos, es una película basada en la fe, aunque esta tiene sus raíces en el santo sueño de la devoción a la iglesia de Neil Diamond. Está basada en la historia real de Mike y Claire Sarina (interpretada por Hugh Jackman y kate hudson), quien a finales de los 80 y 90 formó una banda tributo a Neil Diamond, actuando como Lightning & Thunder (él es Lightning, ella es Thunder). Al principio, la película puede parecerle una parábola más kitsch que fe.

Los dos se conocen en una actuación en un casino de mala muerte en Milwaukee (su ciudad natal), donde una variedad de semiaficionados se levantan para hacerse pasar por leyendas muertas como Elvis y Buddy Holly. Está vestida como Patsy Cline y hace una interpretación bastante buena de «After Midnight». Se supone que debe continuar como Don Ho y cantar el novedoso éxito de 1966 «Tiny Bubbles», pero está tan cansado de cantarlo que lo abandona en el acto. Como aprendemos bastante rápido, Mike y Claire son ambos estadounidenses de mediana edad destrozados que cargan con una carga privada de dolor.

Cada uno está divorciado y tiene hijos. Es un veterano de Vietnam y un alcohólico sobrio desde hace 20 años que realiza trabajos ocasionales como mecánico y toca en casi cualquier banda que lo acepte. Ella es peluquera y madre soltera que lucha y no tanto prospera como sobrevive. Juntos, tienen una idea: ¿qué significa que formaron una banda y cantaron canciones de Neil Diamond, no sólo haciendo las mismas versiones de viejas estrellas de rock de los museos de cera, sino aprovechando lo que la gente realmente quiere?

“Song Sung Blue” fue escrita y dirigida por craig cerveceroquien ha hecho una película increíble (“Hustle & Flow”), una buena (“Dolemite Is My Name”) y algunas mediocres (“Footloose”, “Coming 2 America”), y lo primero que llama la atención sobre la película, que Brewer basó en un documental de 2009 del mismo título, es lo poco irónico que celebra la cultura del Karaoke. Con esto, no me refiero sólo a lo que sucede en los bares de karaoke (aunque la película tiene varias escenas ambientadas en ellos). Me refiero a todo el impulso que comenzó en el karaoke y se trasladó a “American Idol” y a algo más grande: todo el sentimiento religioso acerca de la música pop de que alguien que no era nadie podía ponerse de pie y cantar una canción que alguien hizo famosa, y si lo hacía con suficiente habilidad y pasión podía canalizar lo bueno de esa estrella de una manera que convertía el acto mismo de canalizar en su propia expresión sublime. Brewer navega por este terreno como una máquina de discos Jonathan Demme.

Mike adora a Neil Diamond, hasta el punto de que cuando canta, no es un simple imitador: está más cerca de un avatar de Neil Diamond, que engatusa y dramatiza la esencia de Diamond. Hugh Jackman es, por supuesto, un cantante maravilloso por derecho propio, y si bien la película destaca que Mike no está tratando de sonar exactamente Al igual que su ídolo, en “Song Sung Blue”, las interpretaciones musicales de Jackman son trascendentales en su capacidad de significar lo que amamos de Neil Diamond: el bajo dominio de su voz, la suave articulación, la chicharrón color de rosa de todo.

Podríamos mirar a Mike, con su abrigo de purpurina azul, con su largo cabello cortado y peinado como un paje Diamond cuidadosamente partido, y a Claire, con su vestido rojo con lentejuelas y ribetes dorados, brindando sus armonías en cascada, y asumir, por un momento, que la película quiere que los veamos como una versión directa de los Culps en “SNL”. Pero no hay nada jocoso o de mal gusto en su presencia, y las actuaciones de los actores no hacen más que transmitir amor.

Jackman, con su fortaleza desgastada, y Hudson, que irradia una terca salud, tienen una camaradería fácil de escuchar, hasta el punto de que cuando Mike y Claire se enamoran y se casan, se siente casual e inevitable. Con Tom D’Amato (Jim Belushi), que tiene conexiones con casinos en todo el Medio Oeste, como su booker, comienzan a trabajar en el circuito y desarrollan seguidores. Su ascenso se completa cuando están en la sala de estar y Mike recibe una llamada de Eddie Vedder, de quien nunca ha oído hablar. (Se pregunta si Pearl Jam es una conserva de frutas). Son principios de los años 90 y los hipsters del grunge han abrazado las leyendas del pop de su juventud. Cuando Lighting & Thunder terminan como teloneros de Pearl Jam en Milwaukee y Eddie sube al escenario para cantar con ellos, básicamente han ido al paraíso del karaoke.

La adversidad surge de la nada. Literalmente, como en un mal sueño. Claire está parada en el jardín delantero y, de repente… una vida da un vuelco, un cuerpo y un alma separados, una realidad redefinida. Aquí es donde “Song Sung Blue” coquetea, y no tan a la ligera, con convertirse en eso. otro Una especie de película basada en la fe. Planteo el tema porque realmente creo que tiene un significado demográfico; Esta es la rara película que parece que podría ejercer un atractivo entre el estado azul y el estado rojo. O, dado que la base de fans nostálgicos de Neil Diamond tiene más de cierta edad, todo podría terminar deslizándose entre las grietas. Después de que ocurre la calamidad, la película, por un tiempo, pierde su ritmo. Sin embargo, la angustiada actuación de Hudson lo mantiene unido. Esta es una actuación de dejar que se rompa con la inquietud quemada. Hudson y Jackman no sólo tienen química; Tienen una sinergia emocional que se vuelve más conmovedora a medida que Mike y Claire se unen (y se fusionan, una vez más, con el poder de Neil) para curarse a sí mismos.

Mike tiene sus propios problemas físicos (sigue sufriendo pequeños ataques cardíacos, que ignora porque es demasiado pobre para tener seguro médico), y el día de su gran espectáculo de reunión, que se supone que terminará cuando conozcan a Neil Diamond en una heladería, Mike intenta curar una herida abierta en la cabeza con pegamento para uñas. Sabes que le espera una calurosa noche de agosto.

Como reconoce la película, hay dos tipos de fanáticos de Neil Diamond. Hay quienes, como Mike, ven la profundidad en decenas de sus canciones (“Cherry, Cherry”, “Brother Love’s Travelling Salvation Show”). Y luego están los bien bien bien personas, aquellas que Mike no soporta, que en un concierto de Neil Diamond experimentan una epifanía cuando levantan los puños en el aire y cantan y gritan. «¡bien! ¡bien! ¡bien!» en medio de “Sweet Caroline”, aunque ni siquiera es una letra. Están cantando junto con el trompeta. Estas son las personas que tienen que realzar la frase “¡Los buenos tiempos nunca parecieron tan buenos!” («¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!») hasta convertirse en declaración existencial del milagro de la vida.

“Song Sung Blue” es sin duda una película para el bien bien bien multitud. Sin embargo, sobre todo es para los fans de Neil Diamond que escucharán a Mike y Claire, en su espectáculo en el Teatro Ritz de Milwaukee (sólo que ahora son cabezas de cartel, sin Pearl Jam), en un estado de éxtasis indirecto. Cuando Mike comienza a cantar el canto árabe de “Soolaimon”, el sencillo de Diamond de 1970, suena inquietante y misterioso, pero cuando el ritmo comienza, es tan extático que quieres deleitarte con su majestuosidad, de la misma manera que lo hace Mike: como un Diamante brillando en la oscuridad.