Hugh Jackman, Kate Hudson Sing Niel Diamond

Focus Feature ha lanzado el trailer oficial de «Canción cantada azul«Que se lanzará en todo el país en los cines el 25 de diciembre.

Dirigida por Craig Brewer, las estrellas del drama musical Hugh Jackman y Kate Hudson como una pareja casada que forman una banda de tributo a Neil Diamond. Completando el elenco están Michael Imperioli, Ella Anderson, la princesa rey, Mustafa Shakir, Hudson Hensley, Fisher Stevens y Jim Belushi. Brewer también escribió el guión.

Basado en el documental de Greg Koh en el mismo nombre de 2008, «Song Sung Blue» sigue la verdadera historia de la pareja de Milwaukee Mike y Claire Sardina, músicos que se convirtieron en íconos locales actuando como Lightning & Thunder. La película también toma prestado su nombre de la canción de Diamond de 1972.

Produciendo junto a Brewer están John Davis y John Fox para Davis Entertainment. Erika Hampson y Greg Kohs están produciendo el proyecto.

Jackman, quien recientemente protagonizó «Deadpool y Wolverine» junto a Ryan Reynolds, es mejor conocido por sus papeles en «Les Misérables», «X-Men», «Logan» y «X-Men Origins: Wolverine». Sus otros créditos de actuación incluyen «The Greatest Showman», «The Son», «Free Guy» y otros.

Hudson protagonizó más recientemente la serie de comedia de Netflix «Running Point», en la que interpreta a la presidenta de un legendario equipo profesional de baloncesto. En marzo, «Running Point» obtuvo una renovación rápida de la temporada 2 que se produjo una semana después de que la serie debutó. Los créditos de actuación de Hudson también incluyen «Cómo perder a un chico en 10 días», «casi famoso», «Bride Wars», «Fools Gold» y más.

Mira el trailer de «Song Sung Blue» a continuación.