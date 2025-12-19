Hudson Williams sobre Cucharear con Connor Storrie, Temporada 2

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene detalles sobre el episodio 5 de “Rivalidad acalorada”, ahora transmitiendo HBO máximo.

Estrellas de “Rivalidad acalorada” Hudson Williams y Connor Storrie Realmente son tan cercanos como parecen. Tanto es así que Williams se quedó con Storrie en su departamento de Los Ángeles cuando voló a los EE. UU. para hacer algo de prensa juntos para el programa.

«Pensamos, ‘Dios mío, si la gente nos viera preparándonos por la mañana, dándonos grandes abrazos, sólo para decir que estamos orgullosos el uno del otro’, la gente se volvería loca», me dice Williams durante una entrevista en video por Zoom el martes. «Si sólo un fan tuviera acceso, Dios no lo quiera. Pero sí, nos amamos muchísimo».

Ha pasado menos de un mes desde que “Heated Rivalry” se estrenó en HBO Max (la compañía adquirió la adaptación de Jacob Tierney de la serie de novelas románticas queer de Rachel Reid “Game Changers” del transmisor canadiense Crave), pero Williams y Storrie se han convertido rápidamente en los It Boys de Hollywood por su trabajo como estrellas profesionales del hockey Shane Hollander y Iliá Rozanovrespectivamente. Sus actuaciones (las escenas de sexo candentes y apasionantes, así como las montañas rusas emocionales) no solo son la comidilla de la ciudad, sino que también se han convertido en éxitos virales con memes y GIF que inundan las redes sociales.

«Es algo abrumador y desalentador», dice Williams. «La gente que se acerca, las cosas gratis que no necesito, pero eso es muy bueno, las ofertas, el no saber qué hay de bueno o de malo, ha sido mucho».

Vayamos directo al grano: Episodio 5.

Me encanta ese episodio mucho.

No me di cuenta de que no estaba respirando cuando Scott le hizo señas a Kip para que bajara a la pista. Yo estaba como, «¿Lo va a besar?» Cuando se besaron, exhalé y lloré.

Me acabas de dar escalofríos. Guau.

Y luego Connor pronunciando ese monólogo por teléfono en ruso.

No lo había visto todavía porque no estaba allí ese día, pero la primera vez que lo vi pensé: «¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Qué actor!». Soy fan de Connor Storrie.

¿Sabías cuáles eran estos libros antes de hacer la audición?

Ni siquiera sabía que existía la obscenidad del hockey.

Ahí está tu ahora famosa cita en la que dijiste que pensabas que Connor te iba a inmovilizar y follarte durante tu lectura de química.

Obviamente, esa cita es irónica. Leí una buena cantidad del libro y leí algunas discusiones sobre los personajes antes de leer con Connor, así que sabía cómo debería ser Ilya. Sabía que tienen esta suave relación sumiso/doméstico. Fue como, «Está bien, Ilya debería ser alguien que pudiera inmovilizar a Shane y follarlo». Ese era Connor.

¿Pensaste que iba a ser la novia de Shane, Rose, quien lo ayudaría a declararse gay?

No, porque no sabía nada sobre los libros. Esa escena me rompió. Incluso con solo leerlo, pensé: «Qué bendición para Shane tener una persona con la que pueda hablar porque Ilya, Dios lo bendiga, es un terrible comunicador, verdaderamente uno de los peores. Es eslavo. Esos tipos no son los mejores para hablar de corazón a corazón. Tener a alguien como Rose, que es liberal, amable, suave y con visión de futuro, hay mujeres que se sentirían realmente heridas por lo que pasó con Shane, pero ella es un personaje tan hermoso».

En la misma escena, Shane también aparece como pasivo.

Tuve que aclarar.

Debo decir que me sorprendió cuando me dijo: «Sí, prefiero ser el agujero que la clavija».

Shane está en el espectro así que tiene que ser específico.

¿Qué aprendiste sobre ti mismo mientras filmabas el programa?

Esa es una buena pregunta. Creo que tenía mis propios prejuicios, tal vez sería una palabra demasiado fuerte, pero mi propio malestar si me expresaba plena, física y afectuosamente, tanto con mujeres como con hombres. Sería inapropiado. Me di cuenta de que si realmente amas a alguien, platónicamente o no, soy una persona muy táctil y sensorial. Hay tantos tabúes. Es mucho más difícil para los hombres. Tuve que dejarlo pasar y aprendí lo liberador que es. Eso también iba de la mano con ser yo mismo, verdaderamente como artista. También fue una gran persona tener a Connor a mi lado. Creo que ambos nos abrimos el uno al otro para ser más libres y más plenamente expresivos.

Cuéntame sobre tu primera escena de sexo con Connor en la habitación del hotel. Connor está completamente vestido pero tuviste que desnudarte.

Hay una toma rápida de él follándome al estilo perrito. Recuerdo que pensé: «Oh, sí, está bien, desnúdate, ten sexo duro. Eso es genial». Lo único que me quedó ese día fue dolor de estómago porque sus genitales están en un calcetín, una zapatilla de ballet, pero está alineado debajo de mi trasero. Me dicen: «¿Quieres una toalla sanitaria?» Hay una plataforma de descanso que los coordinadores de intimidad proporcionan para que puedas recibir un fuerte empujón. Yo estaba como, «Soy bueno, soy duro. Estoy cómodo, acogedor». Pero él comienza a moverse y los genitales masculinos son muy molestos. No es discreto. Empezamos a filmar y choca contra mis pelotas, y él comienza a golpearme. Me duele el estómago. Así que esa fue la única parte en la que pensé: «Joder, ese tipo de dolor». Pero más allá de eso, se trataba más bien de cómo no incomodar a la gente en el set. No quiero estar aquí con el ojete al aire y luego hacer un agarre incómodo cuando vengan a arreglar una luz. Pero una vez que descubrí que eran tan cálidos y apasionados por el espectáculo, no tuve que andar de puntillas y me sentí muy cómoda desnudándome.

¿Siempre te has sentido cómodo estando desnudo o eso es algo que surgió mientras filmabas el programa?

Me sentía muy incómoda estando desnuda como en la secundaria. Me aterrorizó. Pero luego actuar me liberó. Tienes que estar emocionalmente desnudo y físicamente desnudo. Trabajé en clases de actuación haciendo escenas en las que estoy muy desnudo, haciendo cortometrajes en los que hago escenas de sexo que son mucho menos glamorosas y mucho menos bien iluminadas que “Heated Rivalry”. Encontré una manera de sentirme cómoda tanto con mi sexualidad, mi sensualidad y mi cuerpo desnudo antes del show.

¿Debería haber un cruce de “Heated Rivalry” y “I Love LA”?

Tiene que haberlo. Soy un gran admirador de su programa. Amo Odesa [A’zion]. Amo a Josh Hutcherson. Son todos tan brillantemente divertidos. Me encuentro rebobinando escenas sólo para recordar una línea que dijeron.

¿Has tenido noticias de Jordan Firstman desde que todo sucedió? [The “I Love LA” star faced backlash when he said in a recent interview that the depiction of gay sex in “Heated Rivalry” is “not how gay people fuck.”]

Me gusta la malicia y la gente obstinada. Eso nunca me molestó. Fue un poco malicioso, pero eso está bien en mis libros. Ha habido días en los que he hecho 17 entrevistas en un día, por lo que no vas a ser tan bueno censurando cosas. No es ningún resentimiento, pero se acercó y envió una disculpa muy amable. [Just a couple hours after this interview, Williams met Firstman for the first time at a party and posted a photo of them together on his Instagram.]

Creo que mucha gente va a seguir la línea que dice Rose acerca de que hay muchos actores homosexuales que no han salido del armario.

Me gusta cómo el programa no necesariamente comenta al respecto porque Rose nunca dice: «Sabes, estos coños se quedan en el maldito armario». Ella entiende que su conversación con Shane es confidencial y privada. Siendo yo un actor joven y sin saber cómo hacer nada de esto, creo que Connor y yo rápidamente estuvimos en la misma página de: «No tenemos que hacer esto. Es 2025, así que mantengámoslo en privado».

¿Cuándo empiezas a disparar? Temporada 2?

Quizás alguien me haya dicho julio o agosto, pero realmente no lo sé.

Así que tendrás que mantenerte en forma por un tiempo.

Estoy ganando 10 libras para la temporada 2: 10 libras magras.

Estas preguntas y respuestas se editaron para mayor extensión y claridad.