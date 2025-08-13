‘Hubo, no hubo’ adquirido en nosotros por SurrCatcher, sandía

Producciones de SurrCatcher y Fotos de sandía se están asociando para el lanzamiento de EE. UU. Este otoño de «allí no había». Emily MkrtichianEl debut documental de la función.

Suncatcher supervisará el lanzamiento teatral de los Estados Unidos, comenzando el 10 de octubre con una carrera de una semana en el cine DCTV Firehouse de Nueva York, seguido por el Leammle Glendale Theatre de Los Ángeles a partir del 17 de octubre y otras ciudades que se anunciarán. Watermelon ha adquirido los derechos digitales y auxiliares de América del Norte para la película, que estará disponible en todas las plataformas digitales, incluida Satermelon+.

La película tendrá una proyección de vista previa en Nueva York como parte de la serie de verano de Rooftop Films el miércoles en Brooklyn Commons Park.

En su película, Mkrtichian «Poéticamente teje el mito y la dura realidad», que ofrece un retrato íntimo de cuatro mujeres armenias atrapadas al borde y después de una invasión sorpresa de Artsakh, a medida que resisten el borrado de su patria, un conflicto renovado.

Después de su estreno mundial en True/False el año pasado, la película recorrió numerosos festivales estadounidenses e internacionales. La película ganó tanto el Premio de la Audiencia como el primer Premio al Jurado de Mención de Honor en la competencia internacional en el Festival de Cine Mar del Plata de Argentina, así como el Premio Fipresci International Film Critics ‘en el Festival de Cine Golden Apricot de Armenia.

En 2018, Mkrtichian inicialmente se propuso hacer una película sobre la vida cotidiana y las esperanzas de las mujeres en Artsakh, un territorio autónomo y disputado étnicamente armenio entre Azerbaiyán y Armenia con un legado de conflicto duradero. Ella siguió a un buscador de minas, un aspirante a político, una activista por los derechos de las mujeres y un campeón de judo mientras navegaban por una paz precaria mientras construyen sus vidas y comunidades.

En 2020, cuando Azerbaiyán lanzó un ataque sorpresa y estalló la guerra nuevamente, Mkrtichian continuó filmando cuando comenzó a su alrededor, presenciando que los mundos y los sueños de sus sujetos se transformaron de inmediato. El documental evolucionó de una meditación observacional sobre la fuerza a una representación urgente de la supervivencia, capturando los impactos personales y culturales de una patria en riesgo de pérdida.

El cineasta Atom Egoyan ha elogiado el documental como «una película profundamente sentida y bellamente hecha». Indiewire lo elogió como «construido poéticamente», enfatizando la poderosa representación de la resiliencia de la película. ROGEREBERT.com lo destacó como un «poderoso tributo a un país anterior».

La película fue dirigida, producida y filmada por Mkrtichian. Fue producido por Brock Williams, con Alexandria Bombach como editor y productor ejecutivo, y DD Wigley se desempeñó como productor ejecutivo.

La película fue apoyada por el Fondo Documental del Instituto Sundance, International Documenty Assn. Enterprise Fund, Hotdocs Cross Currents Fund, Chicken & Egg Pictures, AGBU, Creative Armenia, True/False & Catapult Film Fund Rough Retreat, IDFA, Hotdocs Pitch Forum y Visions du Réel trabaja en progreso.