Hubo algo diferente en la Conferencia Fiscal OTT del Norte de Yakarta, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no mostró a 5 sospechosos, la razón fue…

Yakarta, VIVA – Conferencia de prensa de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) relacionado con el caso de Operación de Arresto (OTT) por sospecha de corrupción de empleados impuesto en el KPP Intermedio del Norte de Yakarta, el domingo 11 de enero de 2026, dejando un signo de interrogación.

A diferencia de lo habitual, cinco sospechar que habían sido determinados por los investigadores de KPK no se presentaron al público. Hasta que terminó la conferencia de prensa celebrada alrededor de las 05.00 horas, ninguno de los sospechosos fue visto en la sala de conferencias de prensa del Edificio Rojo y Blanco de KPK.

Los cinco sospechosos son tres funcionarios fiscales, a saber, Dwi Budi (DWB) como Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta, Agus Syaifudin (AGS) como Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta (Waskon) del KPP Intermedio del Norte de Yakarta, y Askob Bahtiar (ASB) como Equipo de Evaluación del KPP Intermedio del Norte de Yakarta.

Mientras tanto, desde el sector privado, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a Abdul Kadim Sahbudin (ABD) como consultor fiscal y a Edy Yulianto (EY) como personal del PT WP que son objetos de los contribuyentes.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, finalmente reveló el motivo de la ausencia de los sospechosos. Según él, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) adoptó el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) Cual nuevoque entra oficialmente en vigor el 2 de enero de 2026.

«Tal vez si hoy los colegas preguntan un poco diferente, cómo se llama, la conferencia de prensa de hoy será un poco diferente. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ‘¿Por qué no se muestran a los sospechosos?’ Bueno, esa es una de las cosas, también hemos adoptado el nuevo KUHAP», dijo Asep el domingo 11 de enero de 2026.

Destacó que la nueva KUHAP pone más énfasis en la protección de los derechos humanos, especialmente el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ajustó su patrón de manejo de casos, incluido el abandono del hábito de presentar sospechosos al público.

«Entonces, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Hay un principio de presunción de inocencia, algo así como lo que protegen las partes. Por supuesto, también lo hemos seguido, así», dijo.

Asep dijo que este cambio se convertirá en un nuevo estándar en el manejo de todos los casos que ocurran después de la entrada en vigor de la ley.

«Más tarde, después del día 2, cuando la ley se produzca después de que la nueva ley entre en vigor y todo suceda después de eso, entonces utilizaremos plenamente la nueva ley», dijo.