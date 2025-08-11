Hubo 391 diferenciales de dividendos en el mercado de capitales de Indonesia hasta el 8 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – Pt Kustodian Sentral Effect Indonesia (Ksei) registraron 391 acciones corporativas realizadas por emisores en forma de división dividendo hasta el 8 de agosto de 2025. El número era de un total de 4,727 acciones corporativas atendidas en ese período.

El director gerente de KSEI, Samsul Hidayat, dijo que, además del dividendo, la frecuencia más grande provino de 2,534 pagos de intereses de bonos, seguidos de 914 veces, el reembolso principal de 380 veces y otras categorías 508 veces.

«In 2024 there were 6,976 (the frequency of corporate action). This means that if half a year has been around 4700, then in 2025 it is estimated that KSEI will serve more than what happened in 2024,» he said at the 48th Anniversary of the Indonesian Capital Market in the 48th Anniversary Conference in the Indonesian Capital Market in ENYakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Explicó que Ksei señaló que el valor de distribución de todas las acciones corporativas alcanzó RP407 billones. Valor de acción corporativa para existencias registrado RP230.9 billones. Mientras que los efectos de la deuda y/o sukuk (EBUS) alcanzaron Rp176.4 billones que se habían distribuido hasta el 8 de agosto de 2025.

Según el sector, KSEI registró cinco sectores de stock con la mayor distribución, incluido el sector bancos financieros por valor de RP68.46 billones, Producción de energía y carbón Rp26.74 billones, servicio de telecomunicaciones integrado en infraestructuras IDR 17.48 billones, industrial-multoI Sector Holdings IDR 7.65 billones también Infraestructuras Servicio de telecomunicaciones inalámbrico Rp7.44 billones.

Mientras que los cinco sectores EBUS con la distribución más grande incluyen el sector financiación del consumidor financiero por valor de rp23.23 billones, bancos financieros Rp17.87 billones, finanzas especializar el financiamiento comercial Rp14.42 billones, papel de materiales básicos Rp10.56 billones y la industria de pulpa y papel de Rp6.94 billones.

Para obtener información, el número de inversores del mercado de capitales basado en la identificación de inversores individuales (SID) registró 17.59 millones de inversores hasta el 8 de agosto de 2025. El número aumentó 2.7 millones de inversores o creció un 18 por ciento por El año hasta la fecha (el último año).

Según este número, los inversores de acciones y otros valores ascendieron a 7,5 millones (un aumento del 17 por ciento), los fondos mutuos 16.6 millones (aumentados 18 por ciento) y los inversores estatales de valores (SBN) fueron 1.3 millones (un aumento del 9 por ciento).

Basado en la composición de la propiedad de activos por parte de individuos e instituciones, los inversores institucionales dominan el valor de los activos con una porción del 79.04 por ciento.

En cuanto a la composición de los activos locales medianos, los activos propiedad de inversores locales se registran en un 62.19 por ciento. El valor del activo registrado en C-Best alcanzó Rp8,927 billones. Mientras tanto, el valor de bajo activo de gestión en S-Invest se registró en RP836.87 billones.

Ilustración del inversor del mercado de capitales. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Basado en la distribución de inversores nacionales, KSEI señaló que Java sigue siendo un área con el número de inversores y el mayor valor de activos. Aun así, el potencial para el desarrollo de los mercados de capitales en otras regiones en Indonesia está muy abierto.

A lo largo de 2025, los activos de los inversores en varias regiones como Sumatra, Bali, West Nusa Tenggara y East Nusa Tenggara mostraron una tendencia de aumento. Al darse cuenta de esto, Ksei con SRO y OJK continúa comprometiéndose con la expansión de la educación y alentar la inclusión financiera a áreas remotas del país. (Hormiga)