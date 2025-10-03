Hubo 113 víctimas del mushmal colapsadas en Al Khoziny Ponpes, 10 personas fueron asesinadas y 103 sobrevivientes

SidoarjoVIVA – La Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (Basarnas) señaló que había 113 personas víctimas de la sala de oración colapsadas en el internado islámico (Pone) Al KhozinySidoarjo, Java Oriental, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«En total, todas las víctimas hay 113 personas, con detalles de 10 personas murieron y 103 sobrevivientes», dijo el jefe del Surabaya Basarnas Nanang Sigit en el Combinado SAR Post en el área de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes el viernes.

Hoy, dijo, hasta el viernes por la tarde, cinco víctimas fueron encontradas muertas.



El equipo pesado es alertado para ayudar a evacuar a las víctimas de ruinas en Al Khoziny Boarding Islamic Boarding

Explicó que la primera víctima fue encontrada a las 07.30 WIB, seguida de la segunda víctima con 07.35 WIB, la tercera víctima en 10.17 WIB, la cuarta víctima con 11.34 WIB y la quinta víctima a 14.00 WIB.

Nanang dijo que las cinco víctimas encontradas hasta el viernes por la tarde todavía estaban en proceso de identificación en el hospital Post Mortem Bhayangkara Surabaya.

Además, agregó que la demolición de las ruinas del internado islámico de Al Khoziny con un nuevo equipo pesado alcanzó alrededor del 50 por ciento.

«Cuando se ve matemáticamente, se espera que este proceso se complete mañana por la tarde», dijo.

Según él, el equipo SAR actualmente ha colocado equipos pesados ​​en el sector A3 a A4 o en la parte trasera del edificio, mientras que el equipo SAR combinado que realizó una búsqueda manual se colocó en los sectores A1 y A2.

Pero si se encuentra una posición segura en otros puntos, dijo Nanang, la búsqueda manual también se realiza.

«Si se ven víctimas de inmediato, inmediatamente haremos la evacuación», dijo.

Nanang agregó que hasta ahora la mayoría de las víctimas fueron encontradas en el área donde la ablución, mientras que el resto estaba en el lado izquierdo de la parte posterior del edificio.

«Nos aseguramos de que la colocación de equipos pesados ​​no sea arriesgada para los oficiales, por lo que la ubicación debe estar completamente segura», explicó.

Nanang también explicó que si la operación del desmantelamiento de las ruinas del edificio y la búsqueda de víctimas continuarán realizándose durante las próximas 24 horas y se espera que se complete matemáticamente el sábado 4 de octubre de 2025.

