Huawei nova 15 Max debuta con una batería de 8.500 mAh

Como prometió la semana pasada, Huawei anunció el Nova 15 Max en un evento en Tailandia. La característica más destacada del dispositivo es la batería de 8.500 mAh.

Si este teléfono le resulta familiar, es porque parece ser una nueva versión del Enjoy 90 Pro Max, que se lanzó en China en marzo.

Huawei no ha revelado el chipset que alimenta el teléfono, pero es probable que sea el Kirin 8000, que se encuentra en el Enjoy 90 Pro Max. El panel OLED de 6,84 pulgadas del nova 15 Max ofrece resolución FHD+ y una frecuencia de actualización de 120Hz.

El dispositivo tiene una configuración de cámara trasera dual con una cámara principal RYYB de 50MP combinada con una unidad secundaria de 2MP. Obtiene un módulo de cámara trasera circular. En la parte frontal hay una cámara de 8MP para selfies y videollamadas.

La mayor ventaja del Huawei nova 15 Max es la batería de 8500 mAh que admite carga rápida de 40 W.

El teléfono también ofrece un escáner de huellas dactilares de montaje lateral, sensor de infrarrojos, Wi-Fi 7, 4G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC y un puerto USB tipo C 2.0.

Huawei también incluye un botón X en sus teléfonos que es capaz de realizar acciones rápidas. También viene con la certificación SGS de cinco estrellas por su durabilidad.

El Nova 15 Max se venderá en las opciones de color Blush Gold, Golden Black y Lake Cyan en mercados selectos de la UE y globales. En Europa, el precio de este teléfono partirá de 449€.