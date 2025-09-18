HP murió, así que no dije adiós

Yakarta, Viva – La policía afirma la razón por la cual el joven llamado Eko Purnomo pudo ir al extranjero al centro de Kalimantan, no muy diferente de un hombre llamado Bima Permana Putra (29).

Eko reveló a la policía que quería ganarse la vida para él. Afirmó querer a Hiduo Mandiri. La confesión de EKO fue transmitida nuevamente por una conferencia de prensa por el director de investigación penal general Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra.

«La razón del hermano Eko es la razón por la que estaba dispuesto a llevar el barco a trabajar para ganarse la vida en este caso de por vida y el propio hermano Eko quería vivir de forma independiente», dijo Wira, el jueves 18 de septiembre de 2025.

La persona llamada contraste se pierde

Mientras tanto, Eko Purnomo se disculpó frente a su madre de inmediato por migrar sin adiós. Agradeció a la policía por ayudar a cantar Madre buscándose a sí mismo.

«Agradezco a la policía regional por ayudar a mi madre a ayudarme a encontrarme a mí y a algunos de mis colegas que han ayudado a mi madre y cuidan a mi madre mientras no esté en Yakarta. Cuando el obstáculo es que el teléfono celular está muerto, por lo que no dice adiós», dijo Eko.

Anteriormente informó, el misterio de la desaparición de varias personas después de que la manifestación terminó en el caos en Yakarta a fines de agosto comenzó a desarrollarse.

El equipo especial de la policía de Metro Jaya nuevamente logró encontrar una persona previamente reportada desaparecido llamado Eko Purnomo. El hombre llamó Contraste Desde el 1 de septiembre de 2025 en el área de Salemba, el centro de Yakarta no solo se desvaneció.

Los resultados de la investigación policial revelaron que Eko estaba en el centro de Kalimantan y trabajó como pesca. Esto fue revelado por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Policía de Brigada Ade Ary Syam Indradi.

«El equipo especial combinado formado por el Jefe de Policía de Metro Jaya logró encontrar a Eko Purnomo. La búsqueda de EKO se llevó a cabo después de circular información/publicaciones electrónicas a través de las redes sociales, entre otros, la cuenta de Kontras Instagram había cuatro víctimas que supuestamente desaparecieron», dijo el jueves 18 de septiembre de 2025.