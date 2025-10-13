Hoy, varias zonas están experimentando lluvias.

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) estima que varias regiones de Indonesia experimentarán lluvias con intensidad variable el lunes (13/10/2025), acompañadas de temperaturas del aire que tienden a ser altas.

En un informe de pronóstico del tiempo en línea publicado desde Yakarta, el pronosticador de BMKG, Zen Putri, dijo que es posible que caigan lluvias ligeras en varias áreas como Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang y Bandar Lampung. Mientras tanto, se pronostica que el área de Pangkal Pinang experimentará tormentas eléctricas, mientras que Pekanbaru tiene el potencial de verse afectado por niebla o humo.



Los agentes del BMKG realizan un seguimiento meteorológico (foto ilustrativa) Foto : ENTRE FOTOS/Muhammad Adimaja

«En la isla de Java, se pronostica aire brumoso en Surabaya y posibilidad de lluvias ligeras en Serang, Yakarta, Bandung, Semarang y Yogyakarta», explicó Zen Putri, citado por ANTARA.

Mientras tanto, en las regiones de Bali y Nusa Tenggara, Putri explicó que existe la posibilidad de que haya un tiempo muy nublado en Denpasar y un tiempo nublado en Kupang, así como lluvias ligeras en Mataram.

En la región de Kalimantan, se pronostican lluvias acompañadas de relámpagos en Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya y Banjarmasin, así como lluvias de intensidad ligera en Samarinda.

Para la isla de Sulawesi, BMKG pronostica tiempo nublado en Manado, nubes espesas en Makassar y Kendari, lluvias ligeras en Gorontalo y Palu y lluvias de intensidad moderada en Mamuju.

En el este de Indonesia, Putri explicó que BMKG predijo tiempo nublado en Manokwari y Ambon, lluvias ligeras en Ternate, Sorong, Nabire, Jayawijaya, Jayapura y Merauke.

También advirtió sobre temperaturas máximas elevadas en varias ciudades, que oscilarán entre 27 y 35 grados centígrados.

«Para aquellos que viven en Serang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta y sus alrededores, tengan en cuenta las temperaturas que se prevé que oscilen entre 32 y 35 grados centígrados, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre», dijo. (ENTRE)