Hoy hay una manifestación en tres puntos de Yakarta, considere los lugares para tener en cuenta

JacartaVIVA – La ciudad capital está nuevamente sacudida acción demostración. Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, masa de varios elementos alumno Hasta que los activistas salieron a las calles y mantuvieron medidas en tres puntos en Yakarta.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro de Yakarta Central, Iptu Ruslan Basuki, aseguró que la policía hubiera preparado una seguridad adicional al mantener una manzana del ejército desde la mañana.

«Hoy hay tres puntos de manifestación», dijo Ruslan cuando se confirmó.



Personal de seguridad de demostración de Apple of Ojol

Los tres puntos incluyen el edificio DPR/MPR RI, que es la ubicación de la acción estudiantil PGRI de la Universidad de Indraprasta de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación de BEM. Luego, el Pospol Merdeka Barat, Gambir, quien fue visitado por las masas de la Alianza Popúa Papúa para la Verdad y la Justicia de Tabi Saireri Nusantara.

Mientras que el tercer punto está frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jalan Latuharhary, Menteng, por la masa del Comité de Acción de Solidaridad para Munir (Kasum) junto con Kontras.

La policía señaló que al menos 1.723 personal conjunto fueron desplegados para mantener la acción. Se hace referencia a la presencia de este aparato para garantizar que la actividad de la entrega de la opinión tenga lugar pacíficamente y no interfiere con el orden público. Ruslan también recordó a las masas que mantuvieran su actitud durante sus aspiraciones.

«Exprese su opinión, pero no dañe las instalaciones públicas, y mucho menos cerrar la carretera. Estamos aquí para asegurarnos de que todo funcione de manera segura y propicia», dijo.